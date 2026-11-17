Wall Street Journal'da yer alan habere göre, hisselerinde yaşanan yüzde 29'luk sert düşüşün ardından Intel aleyhine yatırımcılar tarafından toplu dava açıldı.

Michigan merkezli bir emeklilik fonu olan Southfield İtfaiye ve Polis Emeklilik Sistemi'nin liderliğindeki yatırımcılar, Kaliforniya'nın San Jose kentindeki federal mahkemede şirket aleyhine toplu dava başvurusunda bulundu.

Dava dilekçesinde Intel'in yanı sıra CEO Lip-Bu Tan ve CFO David Zinsner de sanık olarak yer alıyor. 23 Temmuz ile 29 Ekim tarihleri arasında Intel hissesi alan yatırımcıları kapsayan davada şirket, kişisel bilgisayar satışlarındaki uzun süreli yavaşlamanın ve stok fazlalığının yarattığı olumsuz etkileri gizleyerek yatırımcıları yanıltmakla suçlanıyor.

Söz konusu hisse çöküşü, Intel'in dördüncü çeyrek gelir ve kar beklentilerinin piyasa tahminlerinin altında kalması ve PC pazarındaki daralmanın süreceği uyarısını yapmasının ardından yaşanmıştı. Açıklamanın ardından şirket hisseleri yüzde 28,6 oranında değer kaybederek tek bir günde piyasa değerinden yaklaşık 140 milyar doların silinmesine yol açmıştı.

Yatırımcılar büyük zarara uğradı

Davacı yatırımcılar, şirketin "felaket" olarak nitelendirdikleri üçüncü çeyreğinin ortasında, ağustos ayında hisse başına 95 dolardan 23 milyar dolarlık hisse satışı yaparak sermaye artırdığını belirtiyor. Dilekçede, CEO Lip-Bu Tan'ın stratejisinin temelini oluşturan sözleşmeli çip üretim işini büyütmek için yapılan bu sermaye artırımı sırasında, yönetimin şirketin gerçek mali durumunu gizlemek için finansal bir çıkara sahip olduğu iddia ediliyor.

CEO Lip-Bu Tan ise analistlerle yaptığı değerlendirme toplantısında tedarik sorunları, "benzeri görülmemiş bir bellek krizi" ve PC talebindeki zayıflıktan duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek bu zorlukların acilen çözülmesi gerektiğini ifade etmişti. Yatırımcılar, bu kritik bilgilerin zamanında ve şeffaf biçimde paylaşılmamasının hisse fiyatlarını yapay olarak yüksek tuttuğunu ve gerçeklerin ortaya çıkmasıyla büyük zararlara yol açtığını savunuyor.