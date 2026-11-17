Kamuoyu araştırma şirketi J.L. Partners, 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlere ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, özellikle üniversite mezunu olmayanların, kırsal bölgelerde yaşayanların ve emeklilerin seçime düşük katılımının, Cumhuriyetçilerin seçimlerdeki yenilgisinde belirleyici olduğu ifade edildi.

Seçim günü 1000 kayıtlı seçmenle ve seçim kampanyası boyunca 30 binden fazla kişiyle yapılan görüşmelere dayanan raporda, Trump'a 2024'te oy verenlerin yüzde 35'inin 3 Kasım'daki ara seçimlerde sandığa gitmediği tespit edildi.

Raporda, Trump'ın 2024'teki seçmenlerinden üniversite mezunu olmayanların yüzde 46'sının, kırsal bölgelerde yaşayanların yüzde 39'unun ve 65 yaş üstündekilerin yüzde 44'ünün 3 Kasım'daki ara seçimlerde oy kullanmadığı belirtildi.

Demokratların ara seçimlerde elde ettiği oy artışının yaklaşık yüzde 70'inin seçmenlerin parti değiştirmesinden değil, sandığa katılım oranlarındaki değişimden kaynaklandığı aktarılan raporda, ara seçimlerde seçmenlerin en fazla önem verdiği konuların yaşam maliyeti ve ekonomi olduğu ifade edildi.

J.L. Partners'ın kurucu direktörü James Johnson, rapora ilişkin, "Tek bir seçmen taraf değiştirmemiş olsaydı dahi Cumhuriyetçiler Senato ve Temsilciler Meclisindeki çoğunluğu kaybederdi." ifadesini kullandı.