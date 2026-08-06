Emlak vergisinde yeni dönem: İnşaat maliyet bedelleri açıklandı! Gelecek yıl ne kadar vergi ödeyeceksiniz?

Hazine ve Maliye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarınca hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
1 Gelecek yıl için açıklandı
Tebliğle emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi.
2 Asgari ve azami sınırlar belirlendi
Buna göre, mesken binaları açısından metrekare normal inşaat maliyet bedelinin asgari ve azami sınırları, lüks inşaatlar için 12 bin 642,67 lira ile 27 bin 712,26 lira, birinci sınıf inşaatlar için 5 bin 335,40 lira ile 18 bin 532,07 lira, ikinci sınıf inşaatlar için 3 bin 758,56 lira ile 12 bin 555,79 lira, üçüncü sınıf inşaatlar için bin 269,61 lira ile 8 bin 551,49 lira, basit inşaatlar için 604,1 lira ile 3 bin 856,64 lira arasında olacak.
3 Yeniden düzenlendi
Tebliğle fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul ve havuz gibi binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi.
4 Mesken binaları için metrekare maliyet limitleri
Yeni düzenlemeye göre konutlar için metrekare inşaat maliyet bedelleri bina sınıfına göre şu alt ve üst limitler arasında uygulanacak:
Lüks İnşaat: 12.642,67 TL – 27.712,26 TL
Birinci Sınıf İnşaat: 5.335,40 TL – 18.532,07 TL
İkinci Sınıf İnşaat: 3.758,56 TL – 12.555,79 TL
Üçüncü Sınıf İnşaat: 1.269,61 TL – 8.551,49 TL
Basit İnşaat: 604,10 TL – 3.856,64 TL
5 Emlak vergisi nasıl hesaplanıyor?
Konut, işyeri, arsa ve araziler için farklı oranlar kullanılarak hesaplanıyor. Bu oranlar konutlar için binde 1, işyerleri için binde 2, arsalar için binde 3 ve araziler için binde 1 olarak belirlenmişti.
Gayrimenkulün bağlı olduğu belediye büyükşehir statüsünde ise bu oranlar iki katına çıkıyor. İlgili yıl içerisinde gayrimenkulün asgari rayiç değerleri üzerinden bu oranlar kullanılarak o yıl için ödenecek tutar hesaplanıyor.