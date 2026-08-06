Emlak vergisinde yeni dönem: İnşaat maliyet bedelleri açıklandı! Gelecek yıl ne kadar vergi ödeyeceksiniz?

Konut, işyeri, arsa ve araziler için farklı oranlar kullanılarak hesaplanıyor. Bu oranlar konutlar için binde 1, işyerleri için binde 2, arsalar için binde 3 ve araziler için binde 1 olarak belirlenmişti.

Gayrimenkulün bağlı olduğu belediye büyükşehir statüsünde ise bu oranlar iki katına çıkıyor. İlgili yıl içerisinde gayrimenkulün asgari rayiç değerleri üzerinden bu oranlar kullanılarak o yıl için ödenecek tutar hesaplanıyor.