4A, 4B emekli maaşı zam farkı ödeme tarihi 2026: Emekli zam farkı ne zaman yatacak? Emekli maaşı sorgulama ekranı

Milyonlarca SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklisinin beklediği zam farkı ödemeleri için takvim netleşti. En düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükselmesiyle birlikte gözler SGK'nın açıkladığı ödeme tarihine çevrildi. Peki, emekli zam farkları ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş farklarını hangi gün alacak? İşte ödeme takvimi ve merak edilen detaylar...
1 Zam farkı ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu
En düşük emekli aylığının artırılmasını da kapsayan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ise zam farkı ödemelerinin 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacağını açıkladı.
2 SSK ve Bağ-kur emeklileri maaşlarını ne zaman aldı?
SSK emeklilerine maaş ödemeleri 17-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilirken, Bağ-Kur emeklileri aylıklarını 25-28 Temmuz tarihleri arasında aldı.
3 Emekli maaşı nasıl hesaplanıyor?
Öte yandan, milyonlarca kişi emekli maaşlarının nasıl hesaplandığını ve hangi tutarda aylık alacağını merak ediyor.
Emekli maaşının belirlenmesinde sigorta başlangıç tarihi, prim ödeme gün sayısı ve toplam çalışma süresi gibi unsurlar etkili olurken, maaşı artıran en önemli kriterlerden biri ise prime esas kazanç olarak öne çıkıyor. Brüt ücret yükseldikçe bağlanacak emekli maaşı da artıyor.
4 Emekli maaşı sorgulama ekranı
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekli maaşı hesaplama işlemleri, e-Devlet üzerinden ya da SGK'nın emekli maaşı sorgulama hizmeti aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.
4A MAAŞ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
4B MAAŞ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ