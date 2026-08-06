ARA
DOLAR
47,70
0,17%
DOLAR
EURO
55,15
0,26%
EURO
ALTIN
6608,43
0,09%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Ekonomi Haberleri
  • 4A, 4B emekli maaşı zam farkı ödeme tarihi 2026: Emekli zam farkı ne zaman yatacak? Emekli maaşı sorgulama ekranı

4A, 4B emekli maaşı zam farkı ödeme tarihi 2026: Emekli zam farkı ne zaman yatacak? Emekli maaşı sorgulama ekranı

Emekli maaşı zam farkı ödemeleri için geri sayım sürüyor. En düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükselmesinin ardından gözler SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) kapsamındaki fark ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihe çevrildi. Peki, emekli zam farkları ne zaman yatacak? İşte SSK ve Bağ-Kur zam farkı ödeme takvimi...

Ekonomist
Ekonomist
4A, 4B emekli maaşı zam farkı ödeme tarihi 2026: Emekli zam farkı ne zaman yatacak? Emekli maaşı sorgulama ekranı

Milyonlarca SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklisinin beklediği zam farkı ödemeleri için takvim netleşti. En düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükselmesiyle birlikte gözler SGK'nın açıkladığı ödeme tarihine çevrildi. Peki, emekli zam farkları ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş farklarını hangi gün alacak? İşte ödeme takvimi ve merak edilen detaylar...

1 Zam farkı ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Zam farkı ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu

En düşük emekli aylığının artırılmasını da kapsayan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ise zam farkı ödemelerinin 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacağını açıkladı.

2 SSK ve Bağ-kur emeklileri maaşlarını ne zaman aldı?

SSK ve Bağ-kur emeklileri maaşlarını ne zaman aldı?

SSK emeklilerine maaş ödemeleri 17-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilirken, Bağ-Kur emeklileri aylıklarını 25-28 Temmuz tarihleri arasında aldı.

3 Emekli maaşı nasıl hesaplanıyor?

Emekli maaşı nasıl hesaplanıyor?

Öte yandan, milyonlarca kişi emekli maaşlarının nasıl hesaplandığını ve hangi tutarda aylık alacağını merak ediyor. 

Emekli maaşının belirlenmesinde sigorta başlangıç tarihi, prim ödeme gün sayısı ve toplam çalışma süresi gibi unsurlar etkili olurken, maaşı artıran en önemli kriterlerden biri ise prime esas kazanç olarak öne çıkıyor. Brüt ücret yükseldikçe bağlanacak emekli maaşı da artıyor.

4 Emekli maaşı sorgulama ekranı

Emekli maaşı sorgulama ekranı

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekli maaşı hesaplama işlemleri, e-Devlet üzerinden ya da SGK'nın emekli maaşı sorgulama hizmeti aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

4A MAAŞ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

4B MAAŞ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

4C MAAŞ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL