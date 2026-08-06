4A, 4B emekli maaşı zam farkı ödeme tarihi 2026: Emekli zam farkı ne zaman yatacak? Emekli maaşı sorgulama ekranı

Öte yandan, milyonlarca kişi emekli maaşlarının nasıl hesaplandığını ve hangi tutarda aylık alacağını merak ediyor.

Emekli maaşının belirlenmesinde sigorta başlangıç tarihi, prim ödeme gün sayısı ve toplam çalışma süresi gibi unsurlar etkili olurken, maaşı artıran en önemli kriterlerden biri ise prime esas kazanç olarak öne çıkıyor. Brüt ücret yükseldikçe bağlanacak emekli maaşı da artıyor.