ARD Grup Bilişim 37,1 Milyon TL’lik sipariş aldı

ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş., yeni iş ilişkisine ilişkin açıklamasını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladı.

Şirket, savunma sanayisi sektöründe faaliyet gösteren bir şirketten, son kullanıcısı Umman Deniz Kuvvetleri olan proje kapsamında sipariş aldığını açıkladı.

Siparişin DELL sunucu çözümleri ve NVIDIA grafik işlem teknolojileri temelli bilişim malzemelerinin tedarikini kapsadığı belirtildi. Sipariş bedelinin KDV dahil 780 bin dolar, güncel kurla 37 milyon 92 bin 900 TL olduğu bildirildi.

Şirket, sipariş kapsamında gerçekleştirilecek teslimatların ciro ve kârlılığa olumlu katkı sağlamasının beklendiğini ifade etti.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekilde:

Şirketimiz, son kullanıcısı Umman Deniz Kuvvetleri olan bir proje kapsamında, Savunma Sanayii sektöründe faaliyet gösteren bir şirketten DELL sunucu çözümleri ve NVIDIA grafik işlem teknolojileri temelli bilişim malzemelerinin tedarikine yönelik KDV dâhil 780.000 USD (37.092.900 TL) tutarında sipariş almıştır.

Söz konusu sipariş kapsamında gerçekleştirilecek teslimatların, Şirketimizin ciro ve kârlılığına olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine saygıyla sunarız.