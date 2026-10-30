Enflasyon, asgari ücret, iş gücü verileri: Piyasaları Kasım ayında yoğun bir ekonomi ajandası bekliyor

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yoğun bütçe mesaisi yapılacak.

2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin TBMM'ye sunulmasının ardından bütçe maratonu başladı.

Bakanlık ve kurumların bütçelerine ilişkin komisyon görüşmeleri gelecek ay boyunca devam edecek ve 27 Kasım'da tamamlanacak. Bu müzakerelerin tamamlanmasının ardından bütçe teklifi, TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ekim ayı dış ticaret verilerini 3 Kasım'da İstanbul'da açıklaması bekleniyor. Bolat, geçen ay mal ihracatında en yüksek eylül ayı verisine ulaşıldığını belirterek, "Yıllık bazda yüzde 15,4'lük artışla 26 milyar dolar ihracatı başardık." ifadesini kullanmıştı.

Piyasalar Merkez Bankasının mesajlarına odaklanacak

Merkez Bankasının açıklayacağı raporlar da kasımda izlenecek konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 12 Kasım'da bu yılın son Enflasyon Raporu'nu kamuoyuyla paylaşacak. Karahan'ın vereceği mesajlar piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

Karahan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda, "2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 15'e, 2028 yıl sonunda ise yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Merkez Bankası, yılın ikinci Finansal İstikrar Raporu'nu da 27 Kasım'da açıklayacak. Raporda, finansal istikrara ilişkin gelişmeler ve alınan tedbirlerin finans sektörüne etkileri değerlendirilecek. Karahan'ın, raporun ön sözünde yapacağı değerlendirme de ekonomi çevreleri tarafından izlenecek.

Enflasyon ve iş gücü verileri açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Kasım'da Ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşacak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 1,84, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,07 artış göstermiş, yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 29,73, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,38 olarak kayıtlara geçmişti.

Kurum, 10 Kasım'da eylül ayı sanayi üretim endeksini açıklayacak. Endeks, ağustosta aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 1,9 azalış gösterdi.

Merkez Bankası, 13 Kasım'da eylül ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak. Türkiye'nin cari işlemler hesabında ağustos ayında 4 milyar 53 milyon dolar fazla verilirken altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 8 milyar 205 milyon dolarlık fazla oluşmuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayı bütçe sonuçlarını kamuoyuna duyuracak.

TÜİK, 17 Kasım'da ekim ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerini, tarım ürünleri üretici ile konut fiyat endekslerini, 30 Kasım'da ekim ayı dış ticaret ve iş gücü istatistiklerini açıklayacak. Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 8,4 olmuştu.

Asgari ücrete ilişkin gelişmeler takip edilecek

Kasımda milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücretin tespitine ilişkin açıklamalar da yakından izlenecek. Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişiyle ilgili gelişmeler takip edilecek.

Asgari ücret, şu anda bir işçi için aylık brüt 33 bin 30 lira, kesintiler uygulandığında net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor.