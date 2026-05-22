ARA
DOLAR
45,73
0,33%
DOLAR
EURO
53,09
-0,11%
EURO
ALTIN
6585,91
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

"Enflasyon beklentileri Mayıs'ta iyileşti"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) mayıs ayı "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

"Enflasyon beklentileri Mayıs'ta iyileşti"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hane halkının ve reel sektörün enflasyon beklentilerinin mayısta iyileştiğini belirterek, "Yüksek enerji fiyatları ve belirsizlikler enflasyon üzerinde baskı oluştursa da hane halkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri önceki aya göre sırasıyla 2,1 puan ve 0,6 puan geriledi." ifadesini kullandı.

Şimşek sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) mayıs ayı "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi.

Hane halkının ve reel sektörün enflasyon beklentilerinin mayısta iyileştiğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Yüksek enerji fiyatları ve belirsizlikler enflasyon üzerinde baskı oluştursa da hane halkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri önceki aya göre sırasıyla 2,1 puan ve 0,6 puan geriledi. Beklentilerdeki iyileşmeyi kalıcı hale getirmek için dezenflasyon sürecini destekleyen politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL