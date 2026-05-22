MEB il dışı tayin 2026: İl dışı tayin sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bugün açıklandı. İsteğe bağlı yer değiştirme başvurularını 14-20 Mayıs tarihleri arasında tamamlayan öğretmenler, sonuçlarını MEBBİS ve e-Devlet ekranı üzerinden sorgulamaya başladı. Peki, 2026 öğretmen il dışı atama sonuçları nasıl öğrenilir? MEBBİS tayin sonuç ekranına nasıl giriş yapılır?
1 İl dışı atama sonuçları nereden öğrenilecek?
İl dışı atama başvurularını 14-20 Mayıs tarihleri arasında tamamlayan öğretmenler, sonuçlarını 22 Mayıs 2026 Cuma günü itibarıyla görüntüleyebilecek.
İl dışı tayin sonuçları, "mebbis.meb.gov.tr" ve "personel.meb.gov.tr" adresleri üzerinden sorgulanabilecek.
2 Başvuru süreci 20 Mayıs'ta sona ermişti
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının 14-20 Mayıs tarihleri arasında alınacağını duyurmuştu. Bakanlık tarafından yayımlanan takvime göre öğretmenlerin başvuru süreci 20 Mayıs itibarıyla sona erdi.
3 İl dışı atama başvurusu için hangi şartlar aranıyor?
Yer değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenlerin, 31 Aralık tarihi itibarıyla görev yaptıkları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini doldurmuş olmaları gerekiyor.
Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçen öğretmenler için ise 31 Aralık itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu olarak toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olma şartı aranıyor.
Öğretmenlerin hizmet puanı hesaplamalarında ise başvuruların sona erdiği 20 Mayıs tarihi esas alınacak.