ARA
DOLAR
45,73
0,33%
DOLAR
EURO
52,99
-0,22%
EURO
ALTIN
6598,55
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • MEB il dışı tayin 2026: İl dışı tayin sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

MEB il dışı tayin 2026: İl dışı tayin sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 il dışı atama sonuçlarıyla birlikte öğretmenlerin yeni görev yerleri belli oldu. 14-20 Mayıs tarihleri arasında başvurularını tamamlayan öğretmenler, tayin sonuçlarını MEBBİS ve e-Devlet sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor. Peki, 2026 MEBBİS il dışı atama (tayin) sonuçları nasıl sorgulanır?

Ekonomist
Ekonomist

MEB il dışı tayin 2026: İl dışı tayin sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bugün açıklandı. İsteğe bağlı yer değiştirme başvurularını 14-20 Mayıs tarihleri arasında tamamlayan öğretmenler, sonuçlarını MEBBİS ve e-Devlet ekranı üzerinden sorgulamaya başladı. Peki, 2026 öğretmen il dışı atama sonuçları nasıl öğrenilir? MEBBİS tayin sonuç ekranına nasıl giriş yapılır?

1 İl dışı atama sonuçları nereden öğrenilecek?

İl dışı atama sonuçları nereden öğrenilecek?

İl dışı atama başvurularını 14-20 Mayıs tarihleri arasında tamamlayan öğretmenler, sonuçlarını 22 Mayıs 2026 Cuma günü itibarıyla görüntüleyebilecek.

İl dışı tayin sonuçları, "mebbis.meb.gov.tr" ve "personel.meb.gov.tr" adresleri üzerinden sorgulanabilecek.

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2 Başvuru süreci 20 Mayıs'ta sona ermişti

Başvuru süreci 20 Mayıs'ta sona ermişti

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının 14-20 Mayıs tarihleri arasında alınacağını duyurmuştu. Bakanlık tarafından yayımlanan takvime göre öğretmenlerin başvuru süreci 20 Mayıs itibarıyla sona erdi.

3 İl dışı atama başvurusu için hangi şartlar aranıyor?

İl dışı atama başvurusu için hangi şartlar aranıyor?

Yer değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenlerin, 31 Aralık tarihi itibarıyla görev yaptıkları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini doldurmuş olmaları gerekiyor.

Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçen öğretmenler için ise 31 Aralık itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu olarak toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olma şartı aranıyor.

Öğretmenlerin hizmet puanı hesaplamalarında ise başvuruların sona erdiği 20 Mayıs tarihi esas alınacak.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL