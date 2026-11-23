Altın fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında alacağı faiz kararına yönelik beklentilerdeki değişim ve gerileyen fiyatların ardından artan alım talebiyle toparlanma eğilimine girdi.

Son sekiz ayın en büyük haftalık düşüşünü geride bırakan altın piyasasında gözler güncel fiyatlara çevrildi. Peki, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü gram altın ne kadar oldu? Çeyrek, yarım ve tam altın kaç liradan işlem görüyor? Ons altın fiyatında son durum ne? İşte altın fiyatlarında son gelişmeler...