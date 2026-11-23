Döviz kurlarındaki son gelişmeler, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. Küresel ekonomideki gelişmeler ve yurt içi piyasalara ilişkin beklentiler dolar ve euronun seyrinde etkili olurken güncel döviz fiyatları yakından takip ediliyor.

Peki, haftanın ilk işlem gününde dolar ne kadar oldu? Euro bugün kaç TL'den işlem görüyor? İşte döviz piyasasında son durum...