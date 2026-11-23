Cuma günü 93,07 dolara kadar yükselen Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, günü 92,57 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 2,8 azalarak 89,96 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ocak vadeli varil fiyatı 83,50 dolar oldu. Petrol fiyatlarındaki düşüşte, Orta Doğu'dan petrol sevkiyatının toparlanması ve küresel arz fazlası beklentilerinin güçlenmesi etkili oldu.

Orta Doğu'daki saldırılara rağmen Basra Körfezi'nden petrol sevkiyatının sürmesi ve ihracatın toparlanması, beklenen arz kesintilerine ilişkin endişeleri hafifleterek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) da bölgedeki üretimin hızla toparlanması ve arzın istikrar kazanmasıyla yılın son çeyreğinde küresel petrol arzının talebi aşacağını öngörüyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatabileceği yönündeki açıklamaları ve bölgedeki deniz taşımacılığı ile enerji altyapısına yönelik saldırılar, Hürmüz Boğazı çevresindeki arz güvenliği endişelerini canlı tutuyor. Trump, Fox News'e telefonla verdiği röportajda, İran ile anlaşmaya varılamaması halinde 1 Ocak'tan sonra bu ülkeye yönelik askeri saldırı emri verebileceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise İran ile ABD arasında arabulucu ülkeler aracılığıyla yürütülen görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Diplomasi penceresi hala açık ve görüşmeler devam ediyor." dedi.

İran'ın kendi çıkarlarının karşılandığı ve kabul edilebilir bir anlaşma istemesinin doğal olduğunu söyleyen Garibabadi, ülkesinin başka ülkeleri memnun etmek ya da bir uzlaşmaya varmak uğruna tavizler vermek için müzakere yürütmediğini ifade etti.

Ayrıca, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki Rabığ Petrol Rafinerisi'ni hedef aldıklarına ilişkin açıklaması ve Rusya'nın Ukrayna'daki enerji ve liman altyapı tesislerine yönelik saldırıları, küresel enerji arz güvenliğine ilişkin endişeleri destekleyerek fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor. Brent petrolde teknik olarak 90,42 dolar direnç, 89,58 dolar ise destek bölgesi olarak izleniyor.