Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 Kasım'daki ara seçimler nedeniyle Demokratları, seçmenleri ve İran'ı eleştirdi.

Demokratların kazanması halinde borsanın düşeceği ve İran'ın "saldırılarında daha agresifleşeceği" tahminlerinin doğru çıktığını savunan Trump, "İran, geçen hafta, son bir yılda fırlattığından daha fazla dron ve füze fırlattı. Merak etmeyin, hepsi düşürüldü ve zarara yol açmadılar." ifadelerini kullandı.

Trump, İranlı liderlerin Demokratların "zayıf ve etkisiz olduğunu ve ülkeyi yok ettiğini düşündüğünü" ileri sürerek, "Hem Demokratlar hem de İranlılar, yakıt fiyatlarını olabildiğince uzun süre yüksek tutmak için sonuna kadar mücadele etti ancak seçimlerden bu yana yakıt fiyatları rekor seviyede düştü." dedi.

Seçmenlerin, oy vermeden önce "bu durumu anlamadan tetiğe bastığını" belirten Trump, seçimlerin "garip" olduğunu savundu.