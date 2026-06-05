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Fitch'ten kritik petrol tahmini: Hürmüz açılırsa arz fazlası fiyatları düşürebilir

Fitch Ratings, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla küresel petrol piyasasında arz fazlası oluşacağını öngördü. Kuruluş, geçici arz şokunun sona ermesiyle birlikte petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskının artabileceğine dikkat çekti.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fitch'ten kritik petrol tahmini: Hürmüz açılırsa arz fazlası fiyatları düşürebilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıkların petrol piyasasında kalıcı bir arz kaybına yol açmadığını belirterek, boğazın yeniden açılması sonrasında küresel piyasalarda arz fazlasının yeniden gündeme gelebileceğini açıkladı. Kuruluş, Brent petrol için 2026 yılına ilişkin beklentilerini de paylaştı.

Fitch'ten petrol piyasası için yeni senaryo

Fitch, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının küresel petrol piyasasında lojistik bir arz şoku yarattığını ancak pazarın genel yönünü değiştirmediğini belirterek boğazın yeniden açılmasıyla piyasanın 2026'nın son çeyreğinde yeniden arz fazlasına döneceği öngörüsünde bulundu.

Brent petrol için 87 dolar tahmini

Fitch'ten yapılan açıklamada, 2026'da Brent petrol için ortalama varil fiyatı beklentisinin 87 dolar düzeyinde olduğu bildirildi.

Söz konusu tahminin, Hürmüz Boğazı'nın temmuz sonu itibarıyla yeniden açılacağı ve fiili olarak 5 ay kapalı kalacağı varsayımına dayandığına işaret edilen açıklamada, açılış zamanlamasına ilişkin belirsizliğin sürdüğü ve fiyatlar üzerindeki riskin çift yönlü kalmaya devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, mevcut fiyat sıçramasının üretim kapasitesindeki kalıcı bir kayıptan ziyade geçici bir lojistik arz şokunu yansıttığı, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla Brent petrolün mart-temmuz aylarındaki yüksek seviyelerinden keskin şekilde düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Arz fazlası petrol fiyatlarını aşağıya çekebilir

Bölgedeki petrol altyapısında ciddi bir hasar meydana gelmediğinin altı çizilen açıklamada, Orta Doğu'daki üretimin hızlı toparlanması, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) dışındaki güçlü arz artışı ve OPEC'in çatışma öncesi kotalarının da ötesine geçebilecek potansiyel üretim artışları nedeniyle piyasanın eylülden itibaren yeniden arz fazlası vermeye başlayacağı öngörüsüne yer verildi.

Açıklamada, 5 aylık kapanma senaryosu çerçevesinde ve stratejik rezerv hamleleri hariç tutulduğunda, küresel petrol arzının 2026'da bir önceki yıla kıyasla günlük ortalama 2,9 milyon varil daha düşük olacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Buna karşın boğazın açılmasıyla piyasanın hızla fazla vermeye başlayacağına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"OPEC'in izleyeceği politikalara bağlı olarak 2026'nın son çeyreğinde, günlük yaklaşık 4 milyon varillik bir arz fazlası oluşmasını bekliyoruz. Bu durum, piyasada bir stok birikimi yaratarak petrol fiyatlarını aşağı çekecektir. 2026 yılının genel ortalamasında küresel arzın talebi aşacağını öngörüyoruz."

Etiketler
petrol hürmüz Fitch petrol fiyatları
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