Yatırım araçlarında haftanın özeti: Altın düştü, fonlar öne çıktı

Piyasalarda haftanın kazanç tablosu ortaya çıktı. BIST 100 endeksi ve dolar haftayı yükselişle kapatırken, altın fiyatlarında dikkat çeken bir gerileme yaşandı. Yatırım fonları ise güçlü performansıyla öne çıktı.

Yatırım araçlarında haftanın kazananları ve kaybettirenleri

Bu hafta yatırım araçlarında farklı yönlü hareketler dikkat çekti. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri değer kazanırken, altın ve euro yatırımcısına kayıp yaşattı. Dolar ise haftayı yükselişle tamamladı.

BIST 100 endeksi haftayı pozitif kapattı

BIST 100 endeksi hafta boyunca 13.661,82 ile 14.219,96 puan aralığında hareket etti. Endeks, haftayı önceki kapanışa göre yüzde 0,23 yükselişle 13.694,19 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'daki sınırlı yükseliş, hisse senedi yatırımcılarına pozitif getiri sağladı.

Altında düşüş dikkat çekti

Haftanın en dikkat çekici hareketlerinden biri altın cephesinde yaşandı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,58 azalışla 6 bin 469 lira, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,56 düşüşle 43 bin 592 lira oldu. Geçen hafta sonu 11 bin 122 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,57 azalışla 10 bin 836 liraya geriledi.

Dolar yükseldi, euro geriledi

Döviz piyasasında ise dolar yükselişini sürdürdü. ABD doları haftalık bazda yüzde 0,39 değer kazanarak 46,0840 liraya çıktı. Euro ise haftayı yüzde 0,15 düşüşle tamamladı ve 53,3680 liraya geriledi.

Fonlar yatırımcısını sevindirdi

Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 1,26 değer kazanırken, emeklilik fonlarındaki yükseliş yüzde 0,78 olarak gerçekleşti. Fon kategorileri incelendiğinde haftanın en yüksek getirisini yüzde 1,86 ile hisse senedi fonları sağladı.

Haftanın en çok kazandıranı hisse senedi fonları oldu

Yatırım araçları arasında en güçlü performans hisse senedi fonlarında görüldü. Altın fiyatlarındaki düşüş ve dövizdeki sınırlı hareketlere karşın hisse senedi fonları yatırımcısına haftanın en yüksek kazancını sundu. Böylece haftalık performans sıralamasında hisse senedi fonları ilk sırada yer alırken, altın tarafında ise değer kayıpları dikkat çekti.