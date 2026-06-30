Hazine'nin 3 aylık borçlanma programı belli oldu: 1,5 trilyon liralık servise karşı 1,54 trilyon lira borçlanma

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuzda 606,8 milyar lira, ağustosta 627 milyar lira ve eylülde 304,2 milyar lira iç borçlanma yapacak.

Bakanlığın gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, temmuzda 638,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 606,8 milyar liralık, ağustosta 597,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 627 milyar liralık, eylülde 264,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 304,2 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Temmuzdaki iç borçlanmanın 256,8 milyar lirasının piyasadan, 330 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 20 milyar lirasının kamuya satışlardan, ağustostaki iç borçlanmanın 378 milyar lirasının piyasadan, 210 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 39 milyar lirasının kamuya satışlardan, eylüldeki iç borçlanmanın da 254,2 milyar lirasının piyasadan, 10 milyar lirasının doğrudan satışlardan ve 40 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde, 16 tahvil ihalesi düzenlenecek, 3 hazine bonosu ihraç edilecek, 6 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Temmuzda 703,8 milyar lira, ağustosta 645,5 milyar lira ve eylülde 306,5 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 155,4 milyar lirası, dış borç servisinden oluşacak.