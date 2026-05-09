Hitit'ten 1. çeyrek bilanço değerlendirmesi var

Hitit (HTTBT), 2026 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artırarak 11,4 milyon dolara ulaştırdı. Aynı dönemde şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 4,1 milyon dolar, FAVÖK marjı ise yüzde 37 olarak gerçekleşti.

Satışlarının yüzde 77’sini döviz bazında gerçekleştiren Hitit’in gelirlerinin yüzde 59’u yurt dışı operasyonlardan elde edildi. Şirketin 31 Mart 2026 itibarıyla net nakit pozisyonu ise 4,9 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Altı kıtada, 47 ülkede 67 partner havayoluna hizmet veren Hitit, yılın ilk çeyreğinde mevcut partnerleri için yürüttüğü yedi kurulum projesini tamamladı. Dönem sonu itibarıyla ise mevcut ve yeni partnerler kapsamında toplam 15 aktif kurulum projesi devam etti. SaaS gelirlerinin temelini oluşturan yolcu sayıları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artış gösterdi.

“Operasyonel Verimlilik Dönemine Geçişimizi Güçlendiriyoruz”

Hitit Genel Müdürü Nevra Onursal Karaağaç, şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda operasyonel ölçeklenmeyi güçlendirmeye devam ettiğini belirterek şunları söyledi: “2026’nın ilk çeyreğinde de güçlü operasyonel performansımızı sürdürdük. Altı kıtada, 47 ülkede hizmet verdiğimiz partner havayollarıyla birlikte büyümeye devam ediyoruz. Yolcu sayılarındaki artış, yalnızca yeni partner kazanımlarından değil, mevcut partnerlerimizin büyüyen operasyonlarından da kaynaklanıyor. Yüksek tekrarlayan gelir yapımız ve SaaS modelimizin ölçeklenebilir yapısı sayesinde sürdürülebilir büyümemizi koruyoruz.”

“Yapay Zeka Projelerimiz ile Verimliliği Arttırıyoruz”

Karaağaç, Hitit’in yeni nesil havayolu teknolojileri alanındaki çalışmalarına ilişkin ise şu bilgileri verdi: “Yapay zeka destekli yeni nesil çözümler ve modern havayolu perakendeciliği alanındaki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Hitit Oxygen çözümümüz bugün canlı kullanımda olan en kapsamlı havayolu perakendeciliği platformlarından biri konumunda. Ayrıca Hitit Ödeme Hizmetleri Platformu (HPO) tarafında canlı kullanım süreçleri başladı. Bunun yanında, havacılık sektörünün geleceğinde önemli rol oynayacağını düşündüğümüz yapay zeka entegrasyonları konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

“Güçlü Nakit Yapımız Yatırımlarımızı Desteklemeye Devam Ediyor”

Hitit Mali İşler ve Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sezer Tuğ Özmutlu ise şirketin finansal yapısı ve yatırımlarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “2026 yılının ilk çeyreğinde de sürdürülebilir büyüme ve operasyonel verimlilik odağımızı koruduk. Güçlü nakit üretim kapasitemiz ve disiplinli finansal yapımız sayesinde teknoloji ve ürün yatırımlarımızı sürdürmeye devam ettik. 31 Mart 2026 itibarıyla net nakit pozisyonumuz 4,9 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Güçlü likidite yapımız, stratejik yatırımlarımızı büyük ölçüde özkaynak kaynaklı finanse etmemize olanak sağlarken, aynı zamanda şirketimize önemli bir finansal esneklik kazandırıyor.”

Özmutlu sözlerine şöyle devam etti: “2026 yılının ilk çeyreğinde Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarımız toplam 5,3 milyon dolar seviyesine ulaştı. Yapılan yatırımlar yalnızca yeni ürün ve teknolojilerin geliştirilmesini değil, aynı zamanda operasyonel verimliliğin, gelir kalitesinin ve ölçeklenebilir kârlılık yapımızın güçlenmesini de destekliyor. Özellikle yapay zeka, ödeme sistemleri ve modern havayolu perakendeciliği alanındaki yatırımlarımızın önümüzdeki dönemde hem operasyonel ölçeklenmeye hem de finansal performansımıza daha güçlü katkı sağlamasını bekliyoruz.

Tekrarlayan gelir ağırlıklı iş modelimiz, yüksek döviz bazlı gelir yapımız ve global operasyonlarımız sayesinde sürdürülebilir büyüme stratejimizi desteklemeye devam ediyoruz. 2026 yılı için açıkladığımız beklentilerimizi koruyoruz. Dolar bazında ciroda yüzde 25-30 aralığında büyüme, FAVÖK marjında yüzde 43-48 bandı, net kar marjında yüzde 25-30 aralığı ve tekrarlayan gelir oranında yüzde 90-95 seviyelerinde gerçekleşme öngörüyoruz.”

Sürdürülebilirlik ve Sosyal Etki Odaklı Çalışmalar Devam Ediyor

Hitit, 2026 yılının ilk çeyreğinde sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarını sürdürmeye devam etti. Şirket, sürdürülebilirlik yaklaşımını yalnızca teknoloji ve operasyon süreçlerine değil; eğitim, spor, sağlık ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarındaki projelerine de entegre etmeyi sürdürüyor.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu iş birliğiyle yürütülen “Uçan Raketler” sosyal sorumluluk projesi kapsamında Hatay’da yeni çalışmalar başlatılırken, eğitim alanındaki “Sıra Sende” projesinin ilk uygulama ili de Hatay olarak belirlendi. Ayrıca, GökyüzündeyİZ – Havacılıkta Kadın Platformu kapsamındaki çalışmalar ve farklı alanlardaki sürdürülebilirlik projeleri de ilk çeyrekte devam etti.