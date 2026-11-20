Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarına ilişkin asgari ödeme oranlarında değişikliğe gitti. Yeni uygulamayla birlikte asgari ödeme tutarının hesaplanmasında kredi kartının limiti belirleyici olacak.

Limite göre asgari ödeme oranları belirlenecek

Düzenleme kapsamında, limiti 100 bin liranın altında bulunan kredi kartları için asgari ödeme oranı yüzde 20 olarak belirlendi.

Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olup 200 bin lirayı geçmeyen kartlarda ise asgari ödeme oranı yüzde 30 olarak uygulanacak. Limiti 200 bin lirayı aşan kredi kartlarında bu oran yüzde 40 olacak.

Böylece kredi kartı borçlarına ilişkin asgari ödeme yükümlülüğü, kartın limitine göre farklılık gösterecek. Belirlenen yeni oranlar, kart sahiplerinin dönem borçları üzerinden hesaplanan asgari ödeme tutarlarına yansıyacak.