Şirketlerin, kurumların “Kredi Yaşam Döngüsü”nün her aşamasına yönelik gelişmiş, bütünleşik ve katma değerli çözümler sunan CRIF, bu defa da bankaların kredi yönetimindeki farklı aşamaları bir araya getirme ihtiyacına çözüm üreterek Orchestra’yı geliştirdi. CRIF, yeni ürünü Orchestra’yı yapay zekâ teknolojisi ile geliştirerek üretti.

Yapay zekâ iş süreçlerinin giderek daha fazla parçası hâline gelirken, kurumlar için bu teknolojiden nasıl yararlanılacağı kadar mevcut sistemleri değiştirmeden dönüşümün nasıl gerçekleştirileceği önem kazanıyor. Dönüşümün öncüsü konumundaki bankalar, bir yandan müşterilerin hız beklentilerine yanıt vermeye, diğer yandan veri ve entegrasyon altyapılarını koruyarak yapay zekâyı süreçlerine dahil etmeye çalışıyor.

Müşteri kazanımından tahsilata bütünleşik kredi yönetimi

CRIF Orchestra, yapay zekâ destekli yapısıyla kredi süreçlerinin müşteri kazanımından tahsilata kadar tek bir platformda yönetilmesine olanak sağlıyor. CRIF Orchestra’yı, bankaların mevcut sistemlerini değiştirmeden altyapılarına ekleyebilecekleri, ihtiyaçlarına göre modüler biçimde kurabilecekleri ve her kararın insan kontrolünde verildiği akıllı bir kredi platformu olarak tanımlıyor. Platformun adının müzikten esinlenerek verildiğini belirten CRIF açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

“Bir orkestrada her enstrüman kendi başına iyi çalabilir; ancak müziği yaratan, şefin onları aynı notada buluşturmasıdır. Bankalarda da veri, skorlama, karar, izleme ve tahsilat sistemleri çoğu zaman ayrı ayrı çalışıyor. Orchestra, bu enstrümanları tek bir sahnede buluşturan şef rolünü üstleniyor. Yapay zekâ Orchestra’ya sonradan eklenmiş bir parça değil; platformun her aşamasına yerleşik. Orkestranın şefi ise her zaman insan: Her öneri insan onayından geçiyor ve her kararın nedeni açıkça görülebiliyor.”

