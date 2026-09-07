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Merkez Bankası eylül faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faiz düşecek mi, sabit mi bırakılacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için geri sayım başladı. Piyasalar, Merkez Bankası’nın politika faizinde nasıl bir adım atacağına odaklanırken, kararın açıklanacağı tarih ve ekonomistlerin tahminleri de merak ediliyor. Peki, Eylül 2026 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faiz kararına ilişkin tahminler ne yönde?

Ekonomist
Ekonomist
Merkez Bankası eylül faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faiz düşecek mi, sabit mi bırakılacak?

Merkez Bankası faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Para Politikası Kurulu toplantısı yaklaşırken, TCMB'nin politika faizinde değişikliğe gidip gitmeyeceği ve piyasa beklentileri yakından izleniyor. Peki, Merkez Bankası eylül ayı faiz kararı hangi tarihte ve saat kaçta açıklanacak? TCMB faizi sabit mi tutacak, indirime mi gidecek? İşte Eylül 2026 PPK toplantısı öncesinde merak edilenler...

1 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası'nın eylül ayı faiz kararının açıklanacağı tarih belli oldu. 

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), 10 Eylül 2026'da gerçekleştireceği toplantının ardından faiz kararını saat 14.00’te duyuracak.

2 Merkez Bankası faizi yüzde 37'de sabit tutmuştu

Merkez Bankası faizi yüzde 37'de sabit tutmuştu

Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizinde değişikliğe gitmeyerek oranı yüzde 37 seviyesinde bırakmıştı.

3 TCMB faiz kararı beklentisi ne yönde?

TCMB faiz kararı beklentisi ne yönde?

AA Finans’ın eylül ayına ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistlerin tahmini, TCMB’nin politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 37 seviyesini koruyacağı yönünde.
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