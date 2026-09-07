Merkez Bankası eylül faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faiz düşecek mi, sabit mi bırakılacak?

Merkez Bankası faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Para Politikası Kurulu toplantısı yaklaşırken, TCMB'nin politika faizinde değişikliğe gidip gitmeyeceği ve piyasa beklentileri yakından izleniyor. Peki, Merkez Bankası eylül ayı faiz kararı hangi tarihte ve saat kaçta açıklanacak? TCMB faizi sabit mi tutacak, indirime mi gidecek? İşte Eylül 2026 PPK toplantısı öncesinde merak edilenler...