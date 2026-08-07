Yıl sonu hedefine doğru: Togg servis ağını genişletiyor

Togg, kullanıcıya daha yakın olma hedefi doğrultusunda temas noktaları ağını hızla genişletiyor.



Yıl sonuna kadar sabit servis noktası sayısını 64'e çıkarmayı hedefleyen Togg, temas noktaları ile kullanıcılarının yanında olmayı sürdürüyor.



Temmuz sonu itibariyle 11 yeni nokta kapılarını açtı



Malatya, Bursa, Kocaeli, Ankara, Balıkesir, Denizli, Sakarya ve İstanbul’da hizmete giren 11 yeni servisle birlikte Togg’un servis noktası sayısı İstanbul’da 17’ye, Türkiye genelinde ise 58’e ulaştı. Şirket, yıl sonuna kadar bu sayıyı 64’e çıkarmayı hedefliyor. Öte yandan markanın Türkiye genelinde kullanıcılara 7/24 hizmet veren mobil servis sayısı ise 43 adete çıktı.



Yapay zekâ destekli çözümlerle hizmet kalitesi artırılıyor



Togg, büyüyen servis ağının yanı sıra yapay zekâ tabanlı Can.ai uygulamasıyla kullanıcı destek deneyimini de güçlendirerek çözüm kabiliyetini ve yanıt hızını artırıyor.