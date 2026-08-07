PMYO 3 bin 250 öğrenci alacak: PMYO başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 2026 PMYO başvuru ekranı

Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) 2026-2027 eğitim öğretim yılı öğrenci alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 2 bin 560 erkek, 630 kadın ve şehit veya vazife malullerinin eş ya da çocukları arasından 60 kişi olmak üzere toplam 3 bin 250 öğrenci alınacak.