PMYO 3 bin 250 öğrenci alacak: PMYO başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 2026 PMYO başvuru ekranı

Polis Meslek Yüksekokulu'na (PMYO) 3 bin 250 öğrenci alımı için başvuru süreci adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ardından gözler başvuru tarihleri ve şartlarına çevrildi. PMYO başvuruları ne zaman yapılacak? Başvurular nereden gerçekleştirilecek, başvuru şartları neler? İşte 2026 PMYO başvurularına ilişkin tüm merak edilenler...
1 PMYO öğrenci alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de
Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) 2026-2027 eğitim öğretim yılı öğrenci alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 2 bin 560 erkek, 630 kadın ve şehit veya vazife malullerinin eş ya da çocukları arasından 60 kişi olmak üzere toplam 3 bin 250 öğrenci alınacak.
2 PMYO başvuruları ne zaman yapılacak?
Polis olmak isteyen adaylar için başvurular 7-13 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
3 PMYO başvuruları nasıl yapılacak?
Adaylar, başvurularını belirtilen tarihler arasında pa.edu.tr üzerinden e-Devlet şifresiyle gerçekleştirebilecek. Sınavlarda başarılı olarak PMYO'da eğitimlerini tamamlayan adaylar, eğitim sonunda polis memuru olarak atanacak. Sınav takvimi ise pa.edu.tr internet sitesinden duyurulacak.
4 PMYO BAŞVURU EKRANI 2026
5 PMYO başvuru şartları neler?
PMYO başvurusunda bulunacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Lise veya dengi bir okuldan mezun olmak,
- 2026-YKS Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) en az 250 ham puan almak,
- Şehit veya vazife malullerinin eş ve çocukları için 2026-YKS TYT'de en az 200 ham puan almak,
- 1 Ekim 2026 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,
- 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak,
- Kadın adaylarda en az 162 santimetre, erkek adaylarda ise en az 167 santimetre boya sahip olmak,
- Beden kitle indeksinin (BKİ) 18 ile 27 arasında olması.