Türkiye'nin yıllık yaklaşık 1 milyar dolara ulaşan kahve çekirdeği ithalatına karşı Rize'den yerli bir alternatif geliştirildi. Rizeli girişimci Habib Koçal, çaydan izole edilen kafein ve teini probiyotik mikroorganizmalarla işleyerek hem espresso ve latte formuna hem de Türk kahvesine uyarlanabilen fonksiyonel "Rize Kahvesi" üretti.

Projenin dış ticaret açığını azaltacak ve çayın katma değerini artıracak stratejik bir Ar-Ge çalışması olduğunu belirten Habib Koçal, çayın kahveden daha zengin bir kafein kaynağı olduğuna dikkat çekti. Yapılan çalışmada, 1 kilogram kahvede ortalama 10 ila 18 gram kafein bulunurken, 1 kilogram çayda bu oranın yaklaşık 30 grama ulaştığını kaydeden Koçal, çaydan izole edilen saf kafeinin sert yapısının, 10 yıllık Ar-Ge geçmişi bulunan faydalı probiyotik mikroorganizmalar (Lactobacillus) ile fermantasyona tabi tutularak yumuşatıldığını ve fırınlanarak içilebilir forma getirildiğini ifade etti.

Ürünün kutu içi stabilitesi ve raf ömrünün ise küflenmeyi önleyen özel faydalı bakteriler vasıtasıyla 2 yıllık optimizasyon sürecinin ardından sağlandığını sözlerine ekleyen Koçal, geleneksel kahvelere oranla daha az gramajla aynı yoğunluğun elde edildiğini, büyük boy bir lattenin 5 gram, Türk kahvesi modelinin ise 1 gram ürünle hazırlanabildiğini aktardı.