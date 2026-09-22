Alternatif gayrimenkulde rotasını Avrupa’ya çevirdi

Gayrimenkul, atık ve teknoloji girişimciliği alanlarında yatırımları olan Erkanlı Holding, büyüme rotasını yurt dışına çevirdi. İngiltere’nin Cardiff kentinde devam eden öğrenci konaklama projesinin ardından Almanya ve Hollanda’da iki yeni yatırım için hazırlık yapan grup, yurt dışındaki bu projeler için yaklaşık 26 milyon dolarlık bir yatırım öngörüyor.

Ekonomist’in 30 Ağustos - 12 Eylül 2026 tarihli sayısından

Grubun yeni dönem stratejisinde Avrupa’da mevcut yapıları satın alıp, dönüştürülmesinin önemli olduğunu söyleyen Erkanlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkanlı, “Hedefimiz Türkiye’den çıkmış global bir alternatif gayrimenkul yatırım markası olmak” diyor.

İngiltere’nin Cardiff kentinde öğrenci konaklamasına yönelik yaklaşık 14 bin metrekarelik bir proje üzerinde çalıştıklarını dile getiren Rıza Erkanlı, şimdi Almanya ve Hollanda’ya odaklandıklarını anlatıyor. Bu iki ülkede sıfırdan proje geliştirmek yerine merkezi lokasyonlardaki mevcut binaların satın alınması, dönüştürülmesi ya da uluslararası ortaklıklarla işletilmesi üzerinde çalıştıklarını belirten Erkanlı, “Planlanan projelerden biri yaklaşık 6 bin, diğeri ise 7 bin 500 metrekare büyüklüğünde. Almanya ve Hollanda’daki çalışmalarımız 2027 yılının başına kadar netleşecek. İngiltere, Almanya ve Hollanda’yı kapsayan yurt dışı projelerimizin ilk etapta toplam yatırım büyüklüğü yaklaşık 25-26 milyon dolar düzeyinde olacak. Fakat ilerleyen süreçte bu artabilir” diyor.

Paylaşım ekonomisi etkiliyor

Rıza Erkanlı, Avrupa’da özellikle öğrenci ve genç profesyonellere yönelik konaklama ihtiyacının yatırım kararlarında etkili olduğunu belirtiyor. Ürettikleri projelerde yatırımcılara satış yaptıkları gayrimenkulü profesyonel işletmeci olarak yönettiklerini söyleyen Erkanlı, uzun vadede Sterlin ya da Euro bazında kira geliri elde edebilecekleri bir sistemle satış yaptıklarını ifade ediyor. Erkanlı Holding’in büyüme stratejisinde geleneksel konut projelerinden çok alternatif gayrimenkul olarak tanımlanan alanların öne çıktığını belirten Rıza Erkanlı, öğrenci evleri, co-living projeleri, genç profesyonellere yönelik yaşam alanları, yaşlı yaşam merkezleri ve farklı ihtiyaç gruplarına göre tasarlanmış gayrimenkullerin bu modelin parçaları arasında yer aldığını söylüyor. Rıza Erkanlı, değişen yaşam biçimlerinin ve paylaşım ekonomisinin gayrimenkul sektörünü de dönüştürdüğünü belirterek, “Hedefimiz Türkiye’den çıkmış global bir alternatif gayrimenkul yatırım markası olabilmek. Geleneksel inşaatta Türkiye’nin çok güçlü kuruluşları var. Biz ise alternatif gayrimenkul yatırımlarında büyümek istiyoruz” diyor.

Kentsel dönüşümde de var

Grubun 2026 yılında yatırımlarının büyüklüğü yaklaşık 3,5 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Gelecek yıl yeni gayrimenkul projeleriyle atıktan yakıt ve enerji yatırımlarının devreye girmesiyle büyüklüğün yaklaşık 4,5 milyar TL’ye ulaşacağı öngörülüyor. Konutun yanı sıra öğrenci evi, yaşlı bakım evi gibi alternatif gayrimenkul alanında yatırımlarını hızlandırdıklarını belirten Rıza Erkanlı, Türkiye’de Sakarya, Kocaeli ve Düzce’de öğrenci konaklamasına yönelik projeler geliştirdiklerini söylüyor.