Alanya'ya dev kruvaziyerle turist akını: Bin 500'den fazla yolcu geldi

Alanya, kruvaziyer turizmi kapsamında yeni bir gemiyi ağırladı. Malta bayrağı taşıyan "Marella Discovery", 1765 turisti Antalya'nın Alanya ilçesine getirdi.
1 Sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştı
Muğla'nın Marmaris ilçesinden hareket ettikten sonra rotasını Alanya'ya çeviren 264 metre uzunluğundaki gemi, sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştı.
2 Gemide 2 bin 500 kişi bulunuyor
Gemide, çoğu İngiliz 1765 yolcu ile 735 personelin bulunduğu öğrenildi.
3 Turistler, tarihi ve turistik alanları ziyaret etti
Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Alanya'nın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti, bazıları ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı.
4 Bir sonraki durağı Limasol Limanı
"Marella Discovery"nin bir sonraki durağı Limasol Limanı olacak.