ARA
DOLAR
48,83
0,10%
DOLAR
EURO
55,66
-0,38%
EURO
ALTIN
6645,35
-0,05%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Turizm
  • Alanya'ya dev kruvaziyerle turist akını: Bin 500'den fazla yolcu geldi

Alanya'ya dev kruvaziyerle turist akını: Bin 500'den fazla yolcu geldi

Antalya'nın Alanya ilçesi kruvaziyer turizminde hareketli bir gün yaşadı. Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, 1765 turistle Alanya Limanı'na demirledi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Alanya'ya dev kruvaziyerle turist akını: Bin 500'den fazla yolcu geldi

Alanya, kruvaziyer turizmi kapsamında yeni bir gemiyi ağırladı. Malta bayrağı taşıyan "Marella Discovery", 1765 turisti Antalya'nın Alanya ilçesine getirdi.

1 Sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştı

Sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştı

Muğla'nın Marmaris ilçesinden hareket ettikten sonra rotasını Alanya'ya çeviren 264 metre uzunluğundaki gemi, sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştı.

2 Gemide 2 bin 500 kişi bulunuyor

Gemide 2 bin 500 kişi bulunuyor

Gemide, çoğu İngiliz 1765 yolcu ile 735 personelin bulunduğu öğrenildi.

3 Turistler, tarihi ve turistik alanları ziyaret etti

Turistler, tarihi ve turistik alanları ziyaret etti

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Alanya'nın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti, bazıları ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı.

4 Bir sonraki durağı Limasol Limanı

Bir sonraki durağı Limasol Limanı

"Marella Discovery"nin bir sonraki durağı Limasol Limanı olacak.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL