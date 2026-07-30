İçişleri Bakanlığı duyurdu: Araç üzerindeki o ekipmanlara artık ceza kesilemeyecek

Bazı polis ve jandarma uygulama noktalarında port bagaj, çadır ve kayak taşıma aparatları bulunan araçlara memurun inisiyatifinde bin lira ceza kesilip ekipmanların projelendirilmesi için de 30 gün süre veriliyordu. Bu uygulama memurun inisiyatifine bırakılmadı ve düzenlemeyle ortadan kaldırıldı. Bundan sonraki süreçte polis memuru ya da jandarma bu ekipmanlar için ceza uygulayamayacak.