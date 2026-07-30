İçişleri Bakanlığı duyurdu: Araç üzerindeki o ekipmanlara artık ceza kesilemeyecek

İçişleri Bakanlığı, yaklaşık 35 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Trafik denetimlerinde port bagaj, araç üstü çadır ve kayak taşıma aparatı kullanan sürücülere uygulanan farklı cezai işlemler son buldu. İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, sökülüp takılabilir bu ekipmanlar artık "teknik tadilat" kapsamında değerlendirilmeyecek ve ceza konusu olmayacak.
1 Sökülebilir ekipmanlar için yeni dönem
Yeni değerlendirmeye göre; port bagaj, araç üstü çadır ve kayak taşıma aparatı gibi modüller artık teknik tadilat sayılmayacak. İçişleri Bakanlığı, bu ürünlerin aracın fabrika çıkışlı yapısal bütünlüğünü bozmadığını ve güvenlik sistemlerine kalıcı bir müdahale oluşturmadığını belirterek, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik (AITM) kapsamı dışında tutulmasına karar verdi.
2 AITM Alt Komitesi kararını verdi
AITM Alt Komitesi tarafından yayımlanan sonuç notunda; araç üzerindeki ara atkılara sabitlenen, kilitli veya kapalı taşıma sistemlerinin kalıcı bir yapısal değişiklik sunmadığı vurgulandı. Komite, bu tür kolayca sökülüp takılabilen aksesuarların tadilat projesi gerektirmediğini resmi olarak doğruladı.
3 30 günlük süre ve ceza uygulaması son buldu
Eski uygulamada, kontrol noktalarında polisin veya jandarmanın inisiyatifine bağlı olarak Karayolları Trafik Kanunu’nun 32. maddesi gereğince idari para cezası kesilebiliyordu. Ayrıca sürücülere bu aparatları projelendirip ruhsata işletmeleri için 30 gün süre veriliyor, aksi takdirde araçlar trafikten men edilebiliyordu. Yeni kararla birlikte saha denetimlerindeki bu farklılıklar tamamen ortadan kalktı.
4 Polis ve jandarmaya resmi ikaz
İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik imzasıyla tüm emniyet ve jandarma birimlerine gönderilen genelgede; tavan tipi sökülebilir eşya ve kamp ekipmanları nedeniyle sürücülere 32. madde kapsamında herhangi bir cezai işlem uygulanmaması gerektiği açıkça ifade edildi.
5 Bin lira ceza kesiliyordu
Bazı polis ve jandarma uygulama noktalarında port bagaj, çadır ve kayak taşıma aparatları bulunan araçlara memurun inisiyatifinde bin lira ceza kesilip ekipmanların projelendirilmesi için de 30 gün süre veriliyordu. Bu uygulama memurun inisiyatifine bırakılmadı ve düzenlemeyle ortadan kaldırıldı. Bundan sonraki süreçte polis memuru ya da jandarma bu ekipmanlar için ceza uygulayamayacak.