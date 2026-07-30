Toyota’nın Avrupa’daki en büyük üretim tesislerinden birine sahip olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye (TMMT), Sakarya’daki fabrikasında gerçekleştirilecek planlı bakım, revizyon ve modernizasyon çalışmaları kapsamında, 3-17 Ağustos tarihleri arasında üretim faaliyetlerine geçici olarak ara veriyor.



Yüksek kalite standartları ve ileri teknolojilerle donatılmış üretim hatlarıyla dünyanın önde gelen otomobil üretim üsleri arasında yer alan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, bu süreçte gerçekleştireceği çalışmalarla üretim altyapısını daha da güçlendirerek operasyonel verimliliğini, üretim sürekliliğini ve rekabet gücünü daha da ileri taşımayı hedefliyor.



Başta 5 bin çalışanı olmak üzere, tedarikçileri ve tüm iş ortaklarıyla geleceğe odaklı üretim anlayışını benimseyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, yüksek üretim ve ihracat kapasitesiyle yarattığı ekonomik değerin yanı sıra çevresel ve toplumsal odaklı uygulamalarıyla da sürdürülebilir bir gelecek için değer yaratmaya devam ediyor.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” sıralamasında beşinci sırada yer alan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı Araştırması’nda” ise ikinci sırada yer aldı. Aynı zamanda Türkiye’nin en beğenilen şirketleri arasında da yer alan TMMT, güçlü üretim kapasitesi, ihracat performansı ve çevre dostu vizyonuyla sektördeki öncü konumunu kararlılıkla sürdürüyor.