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Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Servis ücreti tahsil eden işletmeye ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı ekiplerinin İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleştirdiği denetimde, bir restoranın 69 ayrı işlemde tüketicilerden servis ücreti tahsil ettiği belirlendi. İşletmeye servis ücreti uygulaması nedeniyle 274 bin 137 lira, menüde fiyat bilgisi bulunmayan ürünler nedeniyle ise 286 bin 56 lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Servis ücreti tahsil eden işletmeye ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı, tüketiciyi korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranda yapılan incelemede, müşterilerden "servis ücreti" adı altında ilave ücret alındığı tespit edildi. Mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle işletmeye yüz binlerce liralık idari yaptırım uygulanırken, bazı ürünlerdeki fiyat artışları için de ayrı inceleme başlatıldı.

Servis ücreti alan işletmeye ceza yağdı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde faaliyet gösteren bir restoran işletmesinde gerçekleştirilen denetimde, tüketicilerden 69 ayrı işlemde servis ücreti tahsil edildiği tespit edilmiş ve işletme hakkında 274 bin 137 TL idari yaptırım uygulandı.

İşletme 69 işlemde servis ücreti tahsil etti

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerinin korunması, piyasalarda adil ve şeffaf ticaret düzeninin sağlanması ve mevzuata aykırı uygulamalarla etkin mücadele edilmesi amacıyla denetimlerimizi kesintisiz şekilde sürdürmekteyiz.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde faaliyet gösteren bir restoran işletmesinde gerçekleştirilen denetimde, tüketicilerden 69 ayrı işlemde servis ücreti tahsil edildiği tespit edilmiş ve işletme hakkında 274.137 TL idari yaptırım uygulanmıştır.

Yapılan incelemelerde, işletmenin 6 Haziran 2026 tarihinde düzenlediği 69 ayrı adisyonda tüketicilerden “servis ücreti” adı altında ilave ücret tahsil ettiği tespit edilmiştir. Mevzuat hükümleri doğrultusunda işletme hakkında toplam 274.137 TL idari yaptırım uygulanmıştır. Ayrıca işyerinde satışa sunulan 72 ürünün fiyat bilgisinin giriş kısmında yer alan menüde bulunmadığı belirlenmiş, bu kapsamda 286.056 TL idari yaptırım uygulanmıştır.”

Menüde fiyatı bulunmayan 72 ürün tespit edildi

Denetim sırasında iş yerinin giriş kısmında yer alan menüde satışa sunulan 72 ürünün fiyat bilgisinin bulunmadığı da belirlendi. Bu nedenle işletmeye ayrıca 286 bin 56 lira idari yaptırım uygulandı.

Bakanlık açıklamasında, “6 farklı üründe haksız fiyat artışı yapıldığı yönünde tespitler üzerine ilgili ürünler hakkında inceleme başlatılmış ve dosya Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu’na sevk edilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerimizin korunması, fiyat şeffaflığının sağlanması ve piyasada adil rekabet ortamının sürdürülmesi amacıyla denetimlerimize tavizsiz şekilde devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi. 

Etiketler
işletme ticaret bakanlığı servis ücreti menü restoran ceza
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