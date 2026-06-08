ARA
DOLAR
46,09
0,13%
DOLAR
EURO
53,19
0,23%
EURO
ALTIN
6406,00
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

DMM ‘SGK ödemelerinde komisyon alınıyor’ iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada “devletin SGK ödemelerinde banka hizmet ücreti aldığı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, kesintilerin SGK ile değil bankaların kendi uygulamalarıyla ilgili olduğu vurgulandı.

Ekonomist
Ekonomist
DMM ‘SGK ödemelerinde komisyon alınıyor’ iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşıma sokulan “devlet artık ödemelerde banka hizmet ücreti alıyor” iddialarına ilişkin açıklama yaptı. SGK işlemlerine ait olduğu öne sürülen görseller üzerinden yayılan iddiaların dezenformasyon içerdiği belirtildi.

SGK ödemelerinde komisyon alındığı iddia edilmişti 

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ve SGK'ya yönelik bir işlem görüntüsü verilerek, "Devlet artık ödemelerde banka hizmet ücreti alıyor" yönünde ortaya atılan iddiaların dezenformasyon içerdiği belirtildi.

“Kredi kartı işlemlerindeki kesintileri bankalar yapıyor”

Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden gerçekleştirilen ödemelerin banka şubeleri, ATM'ler ve internet bankacılığı kanalları aracılığıyla herhangi bir hizmet ücreti veya komisyon ödenmeden yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Kredi kartıyla yapılan ödemelerde uygulanan bahse konu kesinti ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından değil, ilgili bankalar tarafından kendi uygulamaları kapsamında tahsil edilmekte olup, SGK ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

Etiketler
DMM SGK Banka Ödemeler kredi kartı
İlgili Haberler
Merkez Bankası açıkladı: TL'nin reel değeri Mayıs ayında geriledi
Merkez Bankası açıkladı: TL'nin reel değeri Mayıs ayında geriledi
Borsada düşüş eğilimi: BIST 100 değer kaybetti
Borsada düşüş eğilimi: BIST 100 değer kaybetti
Hazine tahvil ihalesiyle 13,2 milyar lira borçlandı
Hazine tahvil ihalesiyle 13,2 milyar lira borçlandı
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL