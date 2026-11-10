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  • Neolokal, The 50 Best Restaurants 2026 listesinde 94. sırada

Neolokal, The 50 Best Restaurants 2026 listesinde 94. sırada

Anadolu mutfağı geleneklerini, kültürünü ve tatlarını modern tekniklerle çağdaş ve yenilikçi bakış açısı ile buluşturarak rafine bir tarz oluşturan Neolokal, gastronomi dünyasının demokratik ve saygın restoran listesinde bu sene de tek Türk restoran olarak yer aldı.

Neolokal, The 50 Best Restaurants 2026 listesinde 94. sırada

Dünyada 27 bölgeden aralarında sektörden uzman, bilir kişiler, kanaat önderi, gastronomi yazarı ve eleştirmeni, şef, restoran sahibi ve dünyayı dolaşan gurme kişiliklerden oluşan jüride, cinsiyet dağılımın tamamen eşit gözetiliyor ve üyelerin en az %25'i her yıl yenileniyor. The 50 Best Restaurants 2026 listesi 1.100'ü aşkın seçmenin yalnızca 10 mekâna oy vermesiyle belirlendi ve  oylama süreci Deloitte tarafından bağımsız olarak denetlendi.

Lima’da gerçekleştirilen ödül törenine katılan Neolokal’in şefi ve ortağı Maksut Aşkar “Neolokal’i kurduğundan bugüne, köklerimize sahip çıkarak, geleneklerimizi yeniden yorumlayarak ve Anadolu’nun gastronomi mirasını geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Ülkemizi ve mutfağımızı 5 yıldır The 50 Best Restaurants listesinde temsil etmekten büyük gurur duyuyoruz. Bu başarı ekibimizin, üreticilerimizin ve yolculuğumuza inanan herkesin sayesinde mümkün oluyor.” dedi.
 

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