"Toplam ihracatımız Temmuz ayı itibarıyla 400 milyar doları aştı"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 10'uncu IFCO Hazır Giyim Fuarı'na katıldı. Bolat, açılışta yaptığı konuşmada toplam mal ve hizmet ihracatının temmuz ayı itibariyle 400 milyar doları aştığını açıkladı.

Bolat, Türkiye'nin Avrupa'nın fuar merkezi haline geldiğini söyleyerek, "İstanbul fuarların başkenti ve moda merkezi haline geldi. İhracatımız şu anda 400 milyar doları aştı. Temmuz itibarıyla toplam mal ve hizmet ihracatı 401 milyar dolar oldu. Bu milli gelirimizin 4'te 1'i demek" açıklamalarında bulundu.



Bakan Bolat, tekstilde yukarı doğru bir çıkışın başladığını ifade ederek, "Konfeksiyon ilk 7 ayda neredeyse geçen seneki rakama paralel ama yılın ikinci yarısında onun da artıya geçeceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.



"Türkiye dünyada tekstil giyimde 7'nci tedarikçi"



Türkiye'nin tekstil giyiminde dünya 3'üncüsü olduğunun altını çizen Bakan Bolat, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye dünyada tekstil giyimde 7'nci tedarikçi, Avrupa ülkeleri arasında da 3'üncü tedarikçi konumunda. Bu değişmedi. Geçen yıl 31 milyar dolarlık bir tekstil giyim, ev tekstili ihracatı vardı. Dünya ihracatından da yüzde 3,6'lık bir pay almıştı. Bu yıl 7 ayda 17,5 milyar doları aştık ve inşallah yılın geri kalan bölümünde hızlanma gerçekleşecek. Diğer taraftan Irak, Ürdün, Bulgaristan, Rusya'ya yüzde 20'lerin üzerinde artışlar var hazır giyim sektöründe. Bizim en büyük pazarımız Avrupa Birliği hazır giyim sektöründe. Almanya, Hollanda, İspanya, İngiltere ve ABD ilk sıralarda yer alıyor. Şöyle bir gerçek var; en büyük pazarımız Avrupa Birliği. Ancak Avrupa Birliği'ndeki ekonomik durgunluk sadece onlar açısından can yakıcı olmuyor, bizim açımızdan da oluyor. Bakanlığımızın bir araştırmasına göre Avrupa Birliği'nin ekonomik büyüme oranı 1 puan arttığında Türkiye'nin ihracatında yüzde 2,5 artış oluyor."



"Hizmet ihracatı 128 milyar dolara çıktı"



Bakan Bolat, "Bu çok boyutlu, çok cepheli savaşlarda enflasyon yüzde 31'e kadar indirildi. Yaklaşık 45 puanlık bir gerilemeyle ihracatta 254 milyar dolarla devraldık o yıl. 280 milyar doları bu ay sonunda inşallah açıklamak nasip olacak gibi görünüyor, 25-26 milyar dolar mal ihracatında. 89 milyar dolarla devraldığımız hizmet ihracatında da 128 milyar dolara çıkarak yaklaşık 39-40 milyar dolarlık bir artışı görmüş olacağız" dedi.



Açılışa katılan İstanbul Valisi Davut Gül de "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin güvenli bir liman olarak, başta 86 milyon olmak üzere üreticilerin üretimlerini yapabilecekleri güvenli bir ortamın devam etmesi, bununla birlikte de dünyadaki gelişmelerle birlikte zaman zaman talebin daralması, zaman zaman çeşitli ekonomik sıkıntıların olmasıyla birlikte asıl olan üretim zincirinin, tüketim zincirinin devam edebileceği bir ortamın sağlanması en önemli başarı" şeklinde konuştu. Açılış konuşmasının ardından Bolat'a hediye takdim edildi. Kurdele kesimi ile fuarın açılışı gerçekleşti. Açılışın ardından Bakan Bolat, katılımcı firmaların stantlarını ziyaret etti.