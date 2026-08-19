Kilosu 600 bin lirayı buluyor: Dünyanın en pahalı baharatında yeni sezon başladı

Programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, safranın kentte üretimi yapılan spesifik ürünler arasında bulunduğunu belirterek safranın bitkisel değerinin yanında kentin tanıtımı noktasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Kaya, 51 üreticinin 110 dekar alanda safran üretimiyle ilgilendiğini açıkladı. Safran üreticisi İsmail Yılmaz da bu yıl farklı alanlarda 20 dönümün üzerinde bir safran dikimi gerçekleştireceklerini bildirdi.