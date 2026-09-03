Emekli ve memur maaş zammı için 2 aylık enflasyon farkı belli oldu

Ağustos enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklileri, yılın ikinci yarısındaki enflasyon farkına ilişkin hesaplamalara başladı.

Ocak ayında yapılacak zam oranı ise aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla kesinleşecek.

İki aylık enflasyon farkı oluştu

Temmuz ve ağustos aylarına ilişkin enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerinin yılın ikinci yarısında oluşacak enflasyon farkına ilişkin hesaplama da şekillenmeye başladı.

Ağustos ayına ait verinin açıklanmasıyla yılın 2. yarısının 2. verisi de belli oldu. Böylece memur ve memur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı maaş zammının hesaplanmasında esas alınacak enflasyon verisi de netleşmeye başladı. Buna göre, memur ve memur emeklilerinin ocak ayında yüzde 3,66 oranında zammı şimdiden garantilendi.

Mevcut verilere göre memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak oluşacak enflasyon farkından yararlanacak. Ocak ayında uygulanacak kesin zam oranı, aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak.

SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin oranı zam ne kadar oldu?



SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise doğrudan 6 aylık oran kadar zam hakkı kazanıyor. Buna göre, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin kesinleşen zam oranı ise yüzde 3,62 oldu.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri, ilk altı aylık dönemde kümülatif enflasyon oranı olan yüzde 17,76 oranında zamma erişti.

Toplu sözleşme zammı ne kadar?



2027 yılı için memur ve memur emeklilerinin maaşlarına uygulanacak toplu sözleşme zammı, yılın ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı ayı için ise yüzde 4 olarak belirlenmişti.

Buna göre ocak ayında yapılacak maaş artışında, toplu sözleşme zammının yanı sıra oluşacak enflasyon farkı da belirleyici olacak. Aralık ayı enflasyon verisinin ardından memur ve memur emeklilerinin alacağı kesin zam oranı netleşecek.