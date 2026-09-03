Üretici enflasyonu açıklandı: Yİ-ÜFE aylık yüzde 2,57 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Haziran ayına ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,57, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,88, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,95 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 27,76 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 29,68 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 38,88 artış, imalatta yüzde 29,68 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,57 artış ve su temininde yüzde 29,59 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ara mallarında yüzde 27,41 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 28,54 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 30,28 artış, enerjide yüzde 27,33 artış ve sermaye mallarında yüzde 22,06 artış olarak açıklandı.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 2,35 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,14 azalış, imalatta yüzde 2,35 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 6,03 artış ve su temininde yüzde 1,40 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara mallarında yüzde 1,84 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,84 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,51 artış, enerjide yüzde 6,99 artış ve sermaye mallarında yüzde 1,76 artış olarak gerçekleşti.