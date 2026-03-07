Milyonlarca emekli merakla bekliyor: Emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? İşte konuşulan rakamlar ve ayrıntılar...

Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler ikramiyelere zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mkı? Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ödemeler ne zaman yatacak?
1 Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi?
Ramazan Bayramı’na iki haftadan az bir süre kala milyonlarca emekli bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Güler, TBMM'ye sunulan ve emeklilerin bayram ikramiyelerine zam beklediği torba yasa teklifinde ikramiye artışının yer almadığını belirtmişti.
2 Güler: "Kaynak üretmede zorlandık"
Abdullah Güler, "Bütçe dengelerimiz açısından orta vadeli program kapsamında biz emekli aylığı artışlarında da çok ciddi kesintilerle beraber kaynak üretmede zorlandık. Hem Ramazan Bayramı hem Kurban Bayramı için 4'er bin TL'lik ikramiye için bu yıl bütçemizden SGK'ya 150 milyar TL'ye yakın bir kaynak aktarıyoruz bu ikramiyelerin ödenebilmesi için. Özel bir kaynak oluşturmak gerekiyor. Zorluklarımız da ortada. Şu an bölgesel manada savaş riskinin meydana getirdiği petrol fiyat artışları, doğalgaz fiyat artışları, tedarik zincirinden kaynaklı maalesef birçok sıkıntılar var ekonomik ortamda. Dolayısıyla bizim OVP'ye uygun olarak bütçeye, bütçe disiplinine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Durum bundan ibaret" ifadelerini kullanmıştı.
3 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?
Emekli bayram ikramiyesi 2025 senesinde 4 bin TL'ydi. Emekli bayram ikramiyesine bu dönem zam beklenmediği için ikramiyenin 4 bin TL olarak yatırılması bekleniyor.
4 Emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı?
Emekli bayram ikramiyesine zam yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak zam ihtimaline yönelik bazı senaryolar gündemde yer alıyor.
5 Emekli bayram ikramiyesi zam senaryoları
İlk senaryoya göre emekli bayram ikramiyesine 1.000 TL zam yapılması öngörülüyor. Bu durumda ikramiye tutarı 5.000 TL’ye çıkabilir.
İkinci senaryoda ise 1.500 TL’lik artış ihtimali konuşuluyor. Böyle bir zam yapılması halinde emekli bayram ikramiyesi 5.500 TL’ye yükselebilir.
Üçüncü senaryoda ise emekli bayram ikramiyesinin 6.000 TL’ye çıkarılması ihtimali dile getiriliyor.
6 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Bu yıl Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihleri arasında kutlanacak. Bayramdan yaklaşık bir hafta önce ödenmesi planlanan emekli bayram ikramiyelerinin ise 9-13 Mart haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor.
7 Bayram ikramiyesinden kimler yararlanıyor?
Bayram ikramiyesinden emekli ve malullük aylığı alanlar, dul ve yetim aylığı sahipleri, şş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alanlar ve bunların hak sahipleri, Türkiye’den kısmi aylık alan yurtdışı sigortalıları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar yararlanabiliyor.