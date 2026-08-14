BTS grubunun favori lezzetleri Sojubar ile İstanbul’da

Türkiye’de 2000’li yıllarda başlayan Kore modası iki ülkeyi de etkiliyor. Kore savaşıyla başlayan iki ülke arasındaki sıcak ilişkiler, Ayla filmiyle duygusal zirvesine ulaştı. Türk gençleri Kore dizileri ve K-Pop müzikleri ile Kore kültürüne ilgi gösterirken, Koreliler de Türk mutfağına ve Türkiye’nin tarihsel ve kültürel hazinesine sıcak ilgi gösteriyor. Türk gençleri Kore’de Koreli öğrenciler Türkiye üniversitelerine daha fazla ilgi gösteriyor. Ve tabi son yıllarda Türkiye’de giderek yaygınlaşan Kore mutfağı geniş kitlelerin beğenisini kazanıyor.

Kore mutfağının öncü temsilcisi Sojubar, Kore lezzetlerini kendi özel konseptiyle İstanbul’daki 3 şubesiyle Türkiye’ye taşıdı. İstanbul’da Akaretler, Metropol Ataşehir ve İstanbul Terminal Kadıköy şubelerini açan Sojubar’da Kore mutfağının harika lezzetleri ve Sojubar’ın kendine özgü içecek seçenekleri Z kuşağının trend mekânı oldu.

BTS ve Sojubar lezzetleri

Z Kuşağının gözdesi olan K-Pop müziğinin en sevilen ismi BTS, gençler BTS grubunun üyelerini, ne yediklerini nasıl giyindiklerini ilgiyle takip ediyorlar. K-Pop Müziğinin, en popüler isimleri bu grupta. Sevdikleri yemeklerden, giyinişlerine kadar Z Kuşağını peşinden sürüklüyorlar.

Grup üyelerinden;

Suga; Kaburga etinden yapılma Kore Tostunu seviyor. Genelde siyah renkleri seviyor. Takım elbise ve kravat gibi kombinasyonlara önem veriyor.

J-Hope; Tam bir Kimchi hastası. Grubun en renkli giyinen üyelerinden biri. Farklı gözükmeyi seviyor.

Jin; Beef Bulgogi ve tabi ki Kore Tostu sevdalısı. Grubun moda ikonu denebilir. Genelde rahat kıyafetleri tercih ediyor. Uzun ceketler ana tercihi.

RM; Bir erişte severdir. Onun favorisi ise; Rabokki ve Jajangmyeon. Genelde açık tonları tercih eder. Rahat giyim ondan sorulur.

Jimin; Bulgogi der başka bir demez. Kore Barbeküsü vaz geçilmezidir. Gösteriş deyince akla Jimin gelir. Kıyafetleri ile kendini hemen belli eder.

V; O da bir Bulgogi hayranıdır. K-Pop dünyasında, Dana Bulgogi yemeğinin yayılmasında büyük payı olmuştur. Saçları olsun, duruşu olsun. Grubun model yüzüdür. Her fotoğrafı, moda defilesinden çıkma gibidir.

Jungkook; O grubun gurmesidir. Kore sokak lezzetleri de favorisidir. Kore Tostları vazgeçilmezi, Jajangmyeon’de olmazsa olmazıdır. Farklılık mı arıyorsunuz? İşte karşınızda sert tarzıyla, grubun asi çocuğu Jungkook.

Güney Kore dünyaya sadece telefon, televizyon, otomobil ve yüksek teknolojili ürünler ihraç etmiyor artık… K-Pop Müziği, mutfağı, dizileri ile dünyanın yeni mega starları Z Kuşağının örnek aldığı ikonların giyimleri ve sevdiği yemeklerle bambaşka bir fenomenlik seviyesi yaşanıyor. Sojubar, BTS grubu üyelerinin en sevdiği Kore lezzetlerini İstanbul’daki BTS hayranları ile buluşturuyor.

İstanbul’un trend olan Kore Restaurantları;

Sojubar (Akaretler, Metropol Ataşehir, Kadıköy Terminal)

Sopung Kore

From Seoul

Koreköy

Seorabeol

