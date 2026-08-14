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Hizmet üretiminde yükseliş: Haziran verileri açıklandı

Hizmet üretim endeksi haziran ayında yükseliş kaydetti. Endeks, bir önceki aya göre yüzde 0,6 artarken, yıllık ise yüzde 1,3 yükseldi.

Ekonomist
Ekonomist
Hizmet üretiminde yükseliş: Haziran verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Haziran ayına ait Hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Hizmet üretim endeksi 2026 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 arttı. 

Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,3, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,5, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 9,4, bilimsel ve teknik hizmetler ise yüzde 1,7 oranında artış gösterdi.

Gayrimenkul hizmetleri yüzde 8,8, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 3,8 azaldı.

Hizmet üretiminde yükseliş: Haziran verileri açıklandı-1

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,6 arttı

Hizmet üretim endeksi 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı. 

Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,9 artarken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,1 azaldı. 

Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 8,7, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,9, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,7 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 3,5 oranında azalış gösterdi.

Hizmet üretiminde yükseliş: Haziran verileri açıklandı-2
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