Mobilyada tüketici hesabı değişti

Mobilya sektöründe tüketici davranışları değişiyor. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından NielsenIQ’ya yaptırılan “Türkiye Mobilya Sektörü Tüketici Eğilimleri ve Beklentileri Araştırması 2026”ya göre mobilya alırken tüketicinin fiyat hassasiyeti yüksek ancak kalite ve dayanıklılıktan vazgeçmiyor.

Türkiye genelinde 12 istatistiki bölgede, 25-55 yaş aralığında mobilya satın alma kararında söz sahibi bin 600 kişiyle yapılan araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 90’ı satın alma öncesinde fiyat karşılaştırması yapıyor. Buna karşın yüzde 84’ü ürünün kalitesinin fiyattan daha belirleyici olduğunu, yüzde 79’u ise uzun yıllar kullanacağı bir ürüne daha yüksek fiyat ödeyebileceğini söylüyor.

Satın alma kriterlerinde de ‘fiyat-performans’ dengesi öne çıkıyor. Dayanıklılık yüzde 44 ile ilk sırada yer alırken, bütçeye uygun fiyat yüzde 42, konfor ve kullanışlılık yüzde 41 oranında önem taşıyor. Böylece tüketici için en ucuz ürün yerine, ödediği bedelin karşılığını veren ürün önem kazanıyor. Mobilyanın hane bütçesindeki önemi de dikkat çekici.

Harcama önceliklerinde ev satın alma yüzde 44 ile ilk sırada bulunurken, eğitim yüzde 15, mobilya ise yüzde 13 ile üçüncü sırada yer alıyor. Otomobilin payı ise yüzde 9. Evde yaratılmak istenen ortamın başında yüzde 58 ile konfor, yüzde 53 ile huzur ve yüzde 50 ile düzen geliyor.

Talebin önemli bölümünü ise yenileme ihtiyacı oluşturuyor.

Son bir yılda mobilya satın alanların yüzde 37’si mevcut mobilyasının eskimesini gerekçe gösteriyor. Bunu yüzde 29 ile daha modern, yüzde 27 ile daha konforlu bir yaşam alanı isteği izliyor. Önümüzdeki bir yıl için satın alma planlarında da yüzde 34 ile eskime ilk sırada. Oturma grubu, yüzde 48 ile son bir yılda en çok satın alınan, yüzde 43 ile gelecek yıl da en fazla tercih edilmesi planlanan ürün grubu. Araştırmaya göre tüketiciler mobilyalarını ortalama 5 yılda bir yeniliyor.

En yaygın yenileme döngüsü yüzde 45 ile 4-7 yıl aralığında gerçekleşirken, tüketicilerin yüzde 31’i mobilyalarını 8-12 yılda bir değiştiriyor. Daha sık yenileme yapanların oranı ise yüzde 14 ile sınırlı kalıyor; tüketicilerin yüzde 11’i ise mobilyalarını daha seyrek yeniliyor.

Tüketici 12 taksit istiyor

Ödeme koşulları da talebin kritik belirleyicilerinden biri. Tüketicilerin yüzde 53’ü kredi kartıyla taksitli ödeme yapıyor. Taksit kullananların yüzde 56’sı 12 ay ve üzeri vadeyi uygun bulurken, ortalama uygun vade 12 ay, ödenebilir aylık taksit tutarı ise 16 bin 616 TL. Kampanya tercihlerinde yüzde 53 ile indirim ilk sırada, yüzde 50 ile ödeme ve taksit avantajları ikinci sırada geliyor.

Temel ihtiyaç olan mobilyada taksit sayısının artırılmasının hem tüketiciyi hem de sektörü rahatlatacağını söyleyen MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, “Mobilya sektörü artık yalnızca üretim gücüyle değil, tüketicisini ne kadar doğru okuyabildiğiyle de rekabet ediyor. Yaptığımız araştırma gösteriyor ki tüketici daha fazla taksitli alışveriş yapmak istiyor. Bu noktada bir adım atılmasını istiyoruz” diyor.

Tüketicinin alışveriş yolculuğu da dijital ve fiziksel kanalların birleştiği çok kanallı bir yapıya dönüşüyor. Tüketicilerin yüzde 94’ü mobilya araştırırken dijital kaynaklardan, yüzde 70’i fiziksel kaynaklardan yararlanıyor.

Yüzde 63’ü ise online ve mağaza kanallarını birlikte kullanıyor. Markaların kendi internet sitesi yüzde 45 ile en önemli dijital araştırma kaynağı olurken, fiziksel mağazalar yüzde 54 ile öne çıkıyor.

Kullanıcı yorumu önemli

Yapay zekâ da bu yolculuğa girmeye başladı. Tüketicilerin yüzde 21’i mobilya alışverişinde yapay zekâ kullanıyor. Bu grubun yüzde 59’u dekorasyon önerisi, yüzde 57’si fikir ve yine yüzde 57’si oda görselleştirme için AI’dan yararlanıyor. Ürün önerisi yüzde 53, fiyat karşılaştırması ise yüzde 49 oranında.

Markaların iletişiminde ise gerçek kullanıcı deneyimi öne çıkıyor. Kullanıcı yorumları ve videoları yüzde 59 ile satın alma kararında en etkili kaynak olurken influencer içerikleri yüzde 14’te kalıyor. Satın alma isteğini artıran içeriklerde de kullanıcı yorum videoları yüzde 68 ile ilk sırada.

Araştırma, rekabetin satış sonrasına da taşındığını gösteriyor. Tüketicilerin yüzde 55’i son alışverişini sorunsuz tamamlarken, en sık yaşanan sorunlar yüzde 14 ile teslimat gecikmesi, yüzde 13 ile satış sonrası desteğin yetersizliği ve yüzde 12 ile kurulum-montaj sorunları. Mobilyada yeni rekabet alanı böylece yalnızca fiyat ve ürün değil; ödeme kolaylığından dijital deneyime, mağazadan teslimat ve satış sonrasına uzanan toplam müşteri deneyimi oluyor.

Satışlar yüzde 15-20 geriledi

Sektöre ilişkin değerlendirmeler yapan MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, bu yıl adet bazında satışlarda yüzde 15-20 gerileme olduğunu söylüyor. Mobilyacıların ayakta kalmak için kıyasıya rekabet ettiğini vurgulayan Güleç, bu gerilemenin bu sene fiyatlara yansıyacağını vurguluyor.

Üretim kapasite kullanım oranlarının yüzde 60’a gerilediğini söyleyen Güleç, yüksek faiz ve finansman maliyetlerinin sanayicinin üzerindeki baskıyı artırdığını belirterek, çözümün üretimi desteklemekten geçtiğini söylüyor.