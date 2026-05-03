Türkiye'nin yapay doku başarısı: ABD ve Çin yolunda lisans sırasında

Kemik çimentosunun ortopedi ve travmatolojide yaygın kullanıldığını ancak bu malzemenin vücutta emilemediğini ve yeni doku oluşumuna izin vermediğini anlatan Çıkman, bu nedenle hastaların ilerleyen süreçte yeniden ameliyat olmak zorunda kaldığını ifade etti.

"10 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz"



Geliştirilen teknoloji sayesinde yeniden doku oluşumunun sağlandığını ve hastalara tek aşamalı tedavi imkanı sunulduğunu belirten Çıkman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmişte doku eksikliği ya da kafa kemiği hasarı olan çocuklar her iki yılda bir ameliyat olmak zorunda kalıyordu. Bugün ise bu ameliyatlar tek aşamada gerçekleştirilebiliyor. 50-60 yaş aralığındaki hastalarda, göğüs duvarındaki tümörlü dokunun çıkarılmasının ardından geliştirdiğimiz doku iskelesiyle yeniden sağlıklı yapı oluşturulabiliyor. Doğuştan göğüs duvarı çöküklüğü olan bebeklerde ise daha önce metal barlarla yapılan ve tekrarlanan ameliyatlar yerine, artık tek aşamada kalıcı çözümler sunabiliyoruz."

Yöntemin son 5 yılda 5 binin üzerinde hastada uygulandığı bilgisini paylaşan Çıkman, "Şu anda 10 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. ABD, Brezilya, Kanada ve Çin gibi ülkelerde lisanslama süreçlerimiz devam ediyor." dedi.