Türkiye’nin turunçgil üssü Mersin’den dikkat çeken ihracat performansı

Türkiye’nin yaş meyve sebze ve turunçgil üretiminde öne çıkan merkezlerinden Mersin, ihracattaki güçlü konumunu sürdürüyor.
1 Mersin, 288 bin 56 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdi
AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak-mart döneminde 638 bin 442 ton ürünün dış pazarlarda değerlendirildiği turunçgil sektöründe 697 milyon 678 bin 706 dolarlık döviz girdisi elde edildi.
Bu ihracata geçen yılın ilk çeyreğinde 201 milyon 344 bin 330 dolarlık katkı sunan Mersin'den, bu yılın aynı döneminde 325 milyon 600 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.
Bu dönemde dış satıma yüzde 46,7'lik katkı sunarak ihracatı sırtlayan Mersin, 288 bin 56 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdi.
Yılın ilk çeyreğindeki ihracatta Mersin'i 109 milyon 110 bin 793 dolarla Şırnak, 96 milyon 445 bin 553 dolarla Hatay, 76 milyon 311 bin 204 dolarla Adana ve 19 milyon 449 bin 981 dolarla Gaziantep'teki firmalar takip etti.
2 "Mersin, tüm dünyada turunçgilin başkenti olarak anılıyor"
Ulusal Turunçgil Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaçmaz, Mersin'in turunçgil üretiminde ve dış satımında önemli rol oynadığını vurgulayarak, "Mersin Uluslararası Limanı, ihracatta Mersin'i lider konuma getiriyor. Diğer taraftan burada üretilen ürünlerin bir kısmının Şırnak ve diğer iller üzerinden ihracatı yapılıyor. Onun için Mersin hem üretimde hem ihracatta lider durumda. Turunçgil, Mersin'deki insanların yaşam tarzı olmuştur. Ekonomik yönden de çok büyük katkısı var. Mersin, tüm dünyada turunçgilin başkenti olarak anılıyor." ifadelerini kullandı.
3 Mersin'in ardından Şırnak, Hatay, Adana ve Gaziantep geliyor
Kaçmaz, tarladan sofraya gıda güvenliği kapsamında kentte yaş meyve sebzede Bitki Reçetesi (B-Reçete) uygulamasına geçildiğini, bununla üretimlerin tamamının kontrol altında olduğunu kaydetti.
Bu yılın ocak-mart döneminde en fazla turunçgil ihracatı yapan 5 kent şöyle:
|İller
|Ocak-Mart (Dolar)
|Mersin
|325.600.063
|Şırnak
|109.110.793
|Hatay
|96.445.553
|Adana
|76.311.204
|Gaziantep
|19.449.981