ARA
DOLAR
45,16
0,00%
DOLAR
EURO
52,95
-0,11%
EURO
ALTIN
6640,99
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • Yasa dışı bahis operasyonu: 3,8 milyarlık ağ çökertildi, 22 kişi tutuklandı

Yasa dışı bahis operasyonu: 3,8 milyarlık ağ çökertildi, 22 kişi tutuklandı

Bursa’da yasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda 31 şüpheli gözaltına alınırken, 22 kişi tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Yasa dışı bahis operasyonu: 3,8 milyarlık ağ çökertildi, 22 kişi tutuklandı

Bursa’da yasa dışı bahis ağına yönelik yürütülen operasyonda milyonlarca liralık para trafiği ortaya çıkarıldı. Yaklaşık 3,8 milyar TL işlem hacmine ulaştığı belirlenen organizasyona ait iki ayrı bahis ofisi tespit edilirken, soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı.

1 MASAK raporları ve banka hareketleri incelendi

MASAK raporları ve banka hareketleri incelendi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve banka hareketleri detaylı şekilde incelendi.

2 Çok sayıda banka hesabı kullanılarak para transferi parçalara bölündü

Çok sayıda banka hesabı kullanılarak para transferi parçalara bölündü

Yapılan analizlerde, şüphelilerin farklı kişiler adına açılmış çok sayıda banka hesabını kullanarak para transferlerini parçalara böldüğü, bu yöntemle finansal takibi zorlaştırmaya çalıştığı belirlendi. 

Ayrıca, yasadışı bahis sitelerinin yönetiminin Bursa'daki sözde "ofisler" üzerinden organize edildiği, bu merkezlerde teknik altyapının kurularak site yönetimi, para trafiği ve müşteri ilişkilerinin buradan yürütüldüğü tespit edildi.

3 Vatandaşlar yüksek kazanç vaadiyle sisteme dahil ederek haksız kazanç sağlandı

Vatandaşlar yüksek kazanç vaadiyle sisteme dahil ederek haksız kazanç sağlandı

Ekiplerin aylar süren teknik ve fiziki takibi sonucunda, şüphelilerin yurt dışı bağlantılı bahis siteleri üzerinden faaliyet gösterdiği, vatandaşları yüksek kazanç vaadiyle sisteme dahil ederek haksız kazanç sağladığı ortaya çıkarıldı. 

Operasyon öncesinde iletişim trafiği ve para akışı anbean izlenirken, elde edilen deliller doğrultusunda eş zamanlı baskınlar için düğmeye basıldı.

4 22 kişi cezaevine gönderildi

22 kişi cezaevine gönderildi

Operasyon kapsamında adreslere düzenlenen baskınlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, ayrıca 2 ruhsatsız tabanca ve 18 fişeğe de el konuldu.

Gözaltına alınan 31 şüpheli adliyeye sevk edilirken, mahkemece 22 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, 9 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL