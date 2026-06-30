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UBS raporu: Türkiye dolar milyonerlerinin en hızlı arttığı ikinci ülke oldu

İsviçre merkezli UBS'nin 2025 Küresel Servet Raporu'na göre Türkiye, dolar milyoneri sayısındaki yıllık artışta Litvanya'nın ardından dünyada ikinci sıraya yerleşti. Ülkedeki dolar milyoneri sayısı yüzde 6,4 artışla yaklaşık 93 bine yükseldi.

Ekonomist
Ekonomist
UBS raporu: Türkiye dolar milyonerlerinin en hızlı arttığı ikinci ülke oldu

İsviçre merkezli UBS'nin yayımladığı 2025 Küresel Servet Raporu, küresel servet dağılımındaki değişimi ortaya koydu. Rapora göre Türkiye, son bir yılda dolar milyoneri sayısını en hızlı artıran ikinci ülke oldu. Ülkede dolar milyoneri sayısı yıllık bazda yüzde 6,4 artarak yaklaşık 93 bine ulaşırken, dünya genelinde de yaklaşık 1 milyon kişi daha dolar milyoneri statüsüne yükseldi.

Küresel servetin merkezi değişmedi

Rapora göre küresel özel servet 2025 yılında yüzde 10,8 yükselirken, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki artış dünya ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Rapora göre küresel özel servetin yarısından fazlası ABD ve Çin'de yoğunlaşmayı sürdürürken, özellikle 5 milyon doların üzerindeki servetlerde güçlü bir büyüme kaydedildi.

1 milyon kişi daha dolar milyoneri oldu

Dünya genelinde yaklaşık 1 milyon kişinin daha dolar milyoneri statüsüne yükseldiği aktarılan raporda, yeni milyonerlerin yaklaşık yarısının ABD'de yaşadığı, ABD'yi ise Çin, Japonya, Almanya, İngiltere ve Fransa’nın izlediği belirtildi.

Türkiye dikkat çeken ülkeler arasında yer aldı

UBS verilerine göre Türkiye, Litvanya'nın ardından dolar milyonerlerinin oransal olarak en hızlı arttığı ikinci ülke oldu. Türkiye'de dolar milyoneri sayısı 2024'e göre yüzde 6,4 artarak yaklaşık 5 bin 650 kişiye yükseldi ve dolar milyoneri sayısı 93 bine yaklaştı.

Almanya'da 2,6 milyon dolar milyoneri var

Rapora göre Almanya'da geçen yıl yaklaşık 2,6 milyon kişi dolar milyoneri olarak kaydedildi. Dolar milyoneri olanların Almanya'daki yetişkin nüfusun yüzde 3,9'unu oluştururken, ülkenin toplam özel servetinin de yaklaşık yüzde 46'sını elinde bulundurduğu belirtildi.

Etiketler
UBS servet Küresel Servet Raporu dolar milyoneri
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