VakıfBank, Asya Kalkınma Bankası (ADB) ile toplam 500 milyon dolar tutarında finansman anlaşması gerçekleştirdi. Ayrıca VakıfBank, "Sanayinin Teknolojiyle Dönüşümü Projesi" kapsamında Dünya Bankası ile 250 milyon dolar tutarında finansman anlaşması yaptı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, anlaşma, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında imzalandı.

ADB'nin kamu garantili ve doğrudan özel sektör finansman imkanlarını aynı pakette buluşturan anlaşma kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisiyle sağlanan 20 yıl vadeli 400 milyon dolarlık finansman, deprem bölgesinin yeniden imarı, kadınların ekonomik katılımının artırılması ve KOBİ'lerin yeşil dönüşüm yatırımlarının desteklenmesi amacıyla kullanılacak.

ADB'nin özel sektör operasyonları kapsamında doğrudan sağlayacağı 100 milyon dolarlık finansman ise özellikle mikro ve küçük ölçekli işletmelerin finansmana erişimini güçlendirmeye odaklanacak.

"Ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlara uzun vadeli ve hedef odaklı kaynak sağlayabiliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, 20 yıla ulaşan vadesiyle işlemi, bankanın uluslararası kalkınma finansmanı alanındaki güçlü konumunu pekiştiren önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Arslan, uluslararası piyasalardan sağladıkları kaynakları yalnızca bankanın fonlama yapısını güçlendiren bir araç olarak değil, aynı zamanda ülkenin öncelikli kalkınma alanlarına katkı sunan stratejik bir imkan olarak gördüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarıyla ilişkilerimizi her geçen yıl daha da derinleştiriyoruz. Asya Kalkınma Bankası ile gerçekleştirdiğimiz toplam 500 milyon dolarlık bu ilk finansman işlemi de söz konusu stratejimizin önemli bir yansımasıdır. Bu anlaşmanın bizim açımızdan en dikkat çekici yönlerinden biri, ADB'nin ilk kez hem kamu garantili hem de doğrudan özel sektör finansman mekanizmalarını aynı iş birliği çerçevesinde harekete geçirmesidir. Böylece farklı finansman yapılarının sunduğu imkanlardan yararlanarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlara uzun vadeli ve hedef odaklı kaynak sağlayabiliyoruz."

"KOBİ'lerimizin yeşil dönüşüm yatırımlarını hızlandırmayı hedefliyoruz"

Sağlanan finansmanın Türkiye ekonomisine sunacağı katkılara dikkati çeken Arslan, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli sorumluluklar üstlenen bir banka olarak kaynaklarını üretimin, yatırımın ve istihdamın en fazla ihtiyaç duyulduğu alanlara yönlendirmeye öncelik verdiklerini ifade etti.

Arslan, anlaşma kapsamında bir taraftan depremden etkilenen bölgelere güvenli, dayanıklı ve enerji verimli konutların inşasına destek olurken, diğer taraftan kadın girişimcilerin finansmana erişimini artırmayı ve KOBİ'lerin yeşil dönüşüm yatırımlarını hızlandırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yaptığı bu önemli dönemde, çevresel ve sosyal etkisi yüksek böylesine kapsamlı bir finansman anlaşmasını hayata geçirmekten ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Daha önce Dünya Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası gibi uluslararası kalkınma kuruluşlarıyla gerçekleştirdiğimiz işlemlerle oluşturduğumuz güçlü işbirliği ağını, Asya Kalkınma Bankası ile daha da genişletiyoruz."

ADB Orta ve Batı Asya Genel Direktörü Leah Gutierrez de sağlanan finansmanın, ADB'nin Türkiye'nin afetleri ve dışsal şokların etkilerini aşarak yeniden yapılanma sürecine destek verme konusundaki kararlılığını gösterdiğini belirtti.

ADB Özel Sektör Operasyonları Genel Direktörü Isabel Chatterton da işbirliğiyle ekonomik fırsatların artırılmasına, deprem sonrası toparlanma sürecinin desteklenmesine ve Türkiye ekonomisinin daha dayanıklı ve kapsayıcı bir yapıya kavuşmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini aktardı.

250 milyon dolarlık dönüşüm finansmanı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, Dünya Bankası'nın Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) aracılığıyla yürütülen Sanayinin Teknolojiyle Dönüşümü Projesi (TransformIndustry) kapsamında yeni bir finansman anlaşması gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda hayata geçirilecek proje, sanayi işletmelerinin teknolojiye erişimini kolaylaştırarak verimliliklerini, ihracat kapasitelerini ve uluslararası rekabet güçlerini artırmayı hedefliyor.

Anlaşma çerçevesinde sağlanan 250 milyon dolarlık kaynak, imalat sanayinde ve imalat ürünlerinin ihracatını destekleyen bağlantılı sektörlerde faaliyet gösteren, uygunluk kriterlerini karşılayan KOBİ'ler ile orta ölçekli işletmelerin yatırımlarına yönlendirilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Dijital Dönüşüm ve Yeşil Dönüşüm programları kapsamındaki yatırım planları doğrultusunda üretim süreçlerinin dijitalleşmesi, otomasyon ve yeni teknolojilerin kullanımı, enerji ve kaynak verimliliğiyle düşük karbonlu üretime geçiş desteklenecek.

"Sanayimizin ikiz dönüşümüne uzun vadeli kaynak sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye'deki sanayinin karşı karşıya olduğu en önemli ihtiyaçlardan birinin yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarını aynı anda hayata geçirebilmek olduğunu belirtti.

Arslan, "Uluslararası piyasalardan temin ettiğimiz kaynakları ülkemizin üretim gücünü, teknolojik yetkinliğini ve sürdürülebilir büyümesini desteklemek için kullanıyoruz. Dünya Bankası ile imzaladığımız 250 milyon dolarlık bu yeni anlaşmayla, ihracat odaklı işletmelerimizin dönüşüm yatırımlarına uzun vadeli finansman imkanı sunarak küresel pazarlardaki rekabet güçlerini artırmayı amaçlamaktayız." ifadelerini kullandı.

Finansman modelinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın garantisini, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teknik koordinasyonunu ve Dünya Bankası'nın finansman desteğini ortak bir hedef doğrultusunda bir araya getirdiğine dikkati çeken Arslan, işletmelerin yatırım hazırlığından uygulama aşamasına kadar kamu programlarıyla uyumlu şekilde desteklenmesi, sağlanan kaynağın somut ve ölçülebilir dönüşüm yatırımlarına yönlendirilmesine imkan tanıyacağını kaydetti.