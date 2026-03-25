Veriler belli oldu: Piyasanın, reel sektörün ve vatandaşın enflasyon beklentileri açıklandı

Merkez Bankası, "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre piyasa katılımcılarının, reel sektörün ve vatandaşın enflasyon beklentilerinin arttığı kaydedildi.

Ekonomist
Ekonomist
ekonomist@bigmedia.com.tr

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),  "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketinin mart ayı sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, 2026 yılı Mart ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,07 puan artarak yüzde 22,17 seviyesine, reel sektör için 0,90 puan artarak yüzde 32,90 seviyesine, hanehalkı için 1,08 puan artarak yüzde 49,89 seviyesine yükseldi.

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Hanehalkı Beklenti Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde ediliyor.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 5,19 puan azalarak yüzde 15,14 seviyesinde gerçekleşti.

