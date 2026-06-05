WhatsApp mercek altında: Rekabet Kurumu Meta'ya soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu, Meta'nın WhatsApp'a entegre ettiği yapay zekâ hizmetleriyle rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini incelemeye aldı. Soruşturma kapsamında şirkete geçici tedbir uygulanırken, üçüncü taraf yapay zekâ sağlayıcılarının WhatsApp üzerinden hizmet sunabilmesinin önündeki engellerin kaldırılması istendi.

Rekabet Kurulu, Meta Platforms, Inc., Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp LLC ve Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Ltd. şirketlerini kapsayan soruşturma başlattı.

Kurul, yapılan ön araştırmanın ardından Meta'nın Rekabetin Korunması Hakkında 4054 Sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin incelenmesine karar verdi.

WhatsApp ve Meta AI inceleme altında

Soruşturma kapsamında Meta'nın Meta AI hizmetini WhatsApp'a entegre etme şekli ve üçüncü taraf üretken yapay zekâ sağlayıcılarının platform üzerinden hizmet sunmasını kısıtlayıp kısıtlamadığı değerlendirilecek. Yetkililer, söz konusu uygulamaların pazardaki rekabet koşullarını etkileyebileceği yönünde inceleme yürütüldüğünü belirtti.

Geçici tedbir kararı alındı

Rekabet Kurulu, ön soruşturma sürecinde elde edilen bulgular doğrultusunda geçici tedbir uygulanmasına karar verdi. Kurul, Meta'nın uygulamalarının üçüncü taraf genel amaçlı üretken yapay zekâ sohbet botları ve dijital asistanların WhatsApp'ı temel platform olarak kullanarak hizmet vermesini engelleyebileceğine ilişkin ciddi işaretler bulunduğunu açıkladı.

Üçüncü taraf yapay zekâ hizmetlerine engel kaldırılacak

Alınan tedbir kararı doğrultusunda Meta'nın, üçüncü taraf yapay zekâ sohbet botları ve asistanlarının WhatsApp üzerinden hizmet verebilmesini sağlayacak gerekli koşulları oluşturması gerekecek.

Kurul ayrıca, bu hizmetlerin sunulmasını zorlaştıracak veya ekonomik açıdan sürdürülemez hale getirecek fiili ya da ekonomik engellerin oluşturulmaması gerektiğini vurguladı.

Meta'ya bir aylık süre

Rekabet Kurumu'nun gerekçeli kararının şirkete tebliğ edilmesinin ardından Meta'nın geçici tedbir kapsamında belirlenen yükümlülükleri yerine getirmesi için bir ay süresi bulunuyor. Belirlenen yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmemesi halinde şirketin idari para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

Soruşturma 14 Mayıs'ta başlatıldı

Rekabet Kurulu'nun resmi soruşturma kararı 14 Mayıs'ta alındı. Soruşturma sürecinde Meta'nın WhatsApp ve yapay zekâ hizmetleri arasındaki entegrasyonun rekabet üzerindeki etkileri detaylı şekilde incelenecek.