Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması kararı da alındı. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek, 20 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatler arasında uygulanacak? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesinin detayları:

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR? *

Bakanlığın genelgesinde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması için şu ifadeler yer alıyor:

“… 17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den itibaren geçerli olacak şekilde;

4. Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

5. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00 ­20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda

belirtildiği şekilde devam edecektir.