Türkiye’de 2021’in ilk 6 ayında 507 bin 909 bebek dünyaya geldi, bu bebeklerden erkeklere en çok Yusuf, kızlara ise Zeynep ismi verildi. İşte 2021 yılının ilk 6 ayına ilişkin istatistikler ve bebeklere en çok verilen isimler:

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, bu yılın ilk 6 ayında 261 bin 66’sı erkek, 246 bin 843’ü kız olmak üzere 507 bin 909 bebek dünyaya geldi. Peki, bebeklere en çok verilen isimler hangileri oldu?

En çok tercih edilen isimlere bakıldığında erkek bebeklerden 3 bin 431’ine Yusuf, 3 bin 218’ine Miraç, 2 bin 776’sına Alparslan; kız bebeklerden 4 bin 959’una Zeynep, 3 bin 184’üne Elif, 3 bin 39’una Asya isminin verildiği görüldü.

EN ÇOK BEBEĞİN DÜNYAYI GELDİĞİ BÖLGE

Bu yılın ilk 6 ayında en çok bebeğin dünyaya geldiği bölge Marmara oldu. Marmara Bölgesi’nde 141 bin 716 bebek doğdu.

Marmara’yı sırasıyla Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu, Ege ve Karadeniz bölgeleri izledi.

BÖLGE VE İLLERE GÖRE BEBEKLERE EN ÇOK VERİLEN İSİMLER

Zeynep, bölgelerde de kız bebeklere en çok verilen isim oldu. Defne, Nehir, Asel, Ecrin de en çok tercih edilen diğer kız bebek isimleri olarak kayda geçti.

Marmara ve Karadeniz’de Alparslan, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz’de Yusuf, İç Anadolu’da Göktuğ, Ege’de Miraç erkek bebeklere en çok verilen isim oldu. Ömer Asaf, Muhammet, Eymen ve Mustafa da en çok verilen isimler arasında yer aldı.

Ankara, İstanbul ve İzmir’in de tercihi Zeynep

İstanbul’da erkek bebeklere en çok Alparslan, Ömer Asaf, Yusuf; kız bebeklere ise Zeynep, Asya ve Defne isimleri verildi.

ANKARA’DA GÖKTUĞ, ALPARSLAN, ASYA, ASEL, ÖMER ASAF

Ankara’da dünyaya gelen erkek bebeklere en çok Göktuğ, Alparslan, Ömer Asaf ismi verilirken kız bebeklerde en çok Zeynep, Asya ve Asel tercih edildi.

İzmir’de de kız bebeklerde Zeynep, Ankara ve İstanbul’da olduğu gibi en çok verilen isimler sıralamasında ilk sırada yer aldı. Defne ve Asel, bu ilde kız bebeklere en çok verilen ikinci ve üçüncü isim oldu. İzmir’de erkek bebeklerde en çok tercih edilen isimler sırasıyla Eymen, Kuzey ve Aras olarak gerçekleşti.

BU İSİMLER SADECE 1 BEBEĞE VERİLDİ

Yılın ilk 6 ayında bazı isimler ise sadece tek bebeğe verildi. Bunlar arasında Arşa, Bereket, Pemir, Açelya Nez, Itır Sıla, İbrahim Halis, Abbas Ege, Cevdet Göktuğ, Derebey, Melek Eylül isimleri yer aldı.

FATMA, MEHMET GERİLEDİ; ZEYNEP, YUSUF İLK SIRADA

AA’nın derlemesine göre Türkiye’de kız çocuklara en çok konulan isim sıralamasında Cumhuriyet döneminden 1993’e kadar ilk sırada yer alan “Fatma” ismi birinciliği 1993’te “Merve”ye, 2000 yılından sonra ise “Zeynep”e bıraktı. Erkek çocuklarda ise 2000’li yıllara kadar Türk ailelerinin en çok tercih ettiği “Mehmet” isminin yerini son yıllarda “Yusuf” aldı.