SUV AİLESİ TAMAMEN YENİLENDİ’

Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, yeni Grandland’in Türkiye’de satışa sunulmasıyla Opel SUV Ailesi’nin tamamen yenilendiğini ve segmentinde çok daha iddialı hale geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

‘Yenilenen Crossland ve Mokka ile SUV segmentinde başlayan yükselişimiz, yeni Grandland’in aileye katılmasıyla devam edecek. Markamızın SUV’daki Amiral Gemisi Grandland, Opel’in güncel tasarım dilini yansıtırken, sunduğu geniş yaşam alanı, güncel teknolojileri ve üstün güvenlik özellikleriyle ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen bir model. Verimli motor seçenekleri ve Opel’in genlerinden gelen sürüş keyfiyle yeni Grandland, SUV segmentindeki iddiamızı daha da güçlendirecek.

2022 yılının ilk 4 ayında Opel SUV modellerimizle SUV segmentinde yüzde 8,3’lük bir pazar payı elde ederek ilk 4 marka arasında yer aldık. B-SUV’da ise yüzde 12,2 pazar payı ile 4’üncü olduk. Yeni Grandland ile SUV segmentinde yakalamış olduğumuz pazar payımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. Bu yıl üç güçlü modelimizle Opel’i SUV pazarında ilk 5 içinde tutacağımıza inanıyor ve çalışmalarımızı bu hedef doğrultusunda gerçekleştiriyoruz.’