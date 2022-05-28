Opel’in SUV’daki Amiral Gemisi yeni Grandland, Türkiye’de satışa sunuldu. Opel’den yapılan açıklamaya göre, yenilenen Crossland ile başlayan, geçen yıl satışa sunulan Mokka ile devam eden tasarım dili, yeni Grandland’de de kendine yer buluyor. İşte 2022 Opel Grandland satış fiyatı ve özellikleri:
Dışta Opel Vizör, içte ise dijital Pure Panel kokpit ile donatılan yeni Grandland Edition, Elegance ve Ultimate olmak üzere üç farklı donanım; 130 HP gücündeki 1.2 litrelik turbo benzinli ve 1.5 litrelik dizel motor seçeneklerine sahip. Grandland, tüm motor seçeneklerinde AT8 tam otomatik şanzımanı standart olarak sunuyor.
SUV AİLESİ TAMAMEN YENİLENDİ’
Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, yeni Grandland’in Türkiye’de satışa sunulmasıyla Opel SUV Ailesi’nin tamamen yenilendiğini ve segmentinde çok daha iddialı hale geldiğini belirterek, şunları kaydetti:
‘Yenilenen Crossland ve Mokka ile SUV segmentinde başlayan yükselişimiz, yeni Grandland’in aileye katılmasıyla devam edecek. Markamızın SUV’daki Amiral Gemisi Grandland, Opel’in güncel tasarım dilini yansıtırken, sunduğu geniş yaşam alanı, güncel teknolojileri ve üstün güvenlik özellikleriyle ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen bir model. Verimli motor seçenekleri ve Opel’in genlerinden gelen sürüş keyfiyle yeni Grandland, SUV segmentindeki iddiamızı daha da güçlendirecek.
2022 yılının ilk 4 ayında Opel SUV modellerimizle SUV segmentinde yüzde 8,3’lük bir pazar payı elde ederek ilk 4 marka arasında yer aldık. B-SUV’da ise yüzde 12,2 pazar payı ile 4’üncü olduk. Yeni Grandland ile SUV segmentinde yakalamış olduğumuz pazar payımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. Bu yıl üç güçlü modelimizle Opel’i SUV pazarında ilk 5 içinde tutacağımıza inanıyor ve çalışmalarımızı bu hedef doğrultusunda gerçekleştiriyoruz.’
YENİ GRANDLAND
Araçta Grandland ismi ve şimşek logosu diğer SUV modellerinde olduğu gibi bagaj kapağının ortasında konumlanıyor. Alp Beyaz, Kuvars Gri, Elmas Siyah, Vertigo Mavi ve Yakut Kırmızı olarak 5 farklı gövde rengi seçeneğine sahip yeni Grandland’de ayrıca, çift renkli tavan seçeneği de sunuluyor.
Yeni Grandland, hem turbo benzinli hem de dizel motor seçenekleriyle sunuluyor. Açıklamada, “Turbo benzinli ünite Grandland’i, 0’dan 100 km/s hıza 10,3 saniyede çıkartırken; 100 kilometrede ortalama 6,4-6,6 lt yakıt tüketip, 144 – 149 g/km CO2 emisyon değerine ulaşıyor” bilgisi var.
Dizel tarafında ise 1.5 litrelik motor, tüketicilere sunuluyor. Açıklamada, “130 HP güç ve 300 Nm tork değerlerine sahip motor, Grandland’i 0’dan 100 km/s hıza 11,5 saniyede ulaştırırken, 100 kilometrede ortalama 5,1 – 5,2 lt yakıt tüketip, 133 – 138 g/km CO2 emisyon değerine ulaşıyor (WLTP1)” bilgisi var.
Kokpitte iki geniş ekran bir ünitede toplanarak Opel Pure Panel’i oluşturuyor.
Yeni Grandland’in kabinindeki bir diğer önemli yenilik ise vites seçici olurken, yeni tasarımla daha ergonomik kullanım hedefleniyor.
Uyarlanabilir IntelliLux LED Pixel Farlar, gece görüş sistemi ve yarı otonom sürüş özelliği de yeni Grandland’de ilk kez sunuluyor.
Standart olarak sunulan teknolojiler arasında; yaya algılama özellikli aktif acil frenleme sistemi, gelişmiş ön çarpışma ikazı, 360 derece çevre görüş kamerası ve gelişmiş trafik işareti tespit sistemi bulunuyor.
SATIŞ FİYATI NE KADAR?
Yeni Opel Grandland, 809.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. 2022 Opel Grandland fiyatları şöyle:
1.2 130 HP BENZİN AT8 Edition 809.900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT8 Elegance 864.900 TL
1.5 130 HP DİZEL AT8 Elegance 919.900 TL
1.5 130 HP DİZEL AT8 Ultimate 979.900 TL
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