FIFA Perşembe günü yaptığı açıklamada, 2026 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak şehirleri açıkladı. Maçlar ABD’nin 11 şehrinde, Meksika’da üç ve Kanada’da iki şehirde oynanacak.

2026 Dünya Kupası için 16 ev sahibi şehir şöyle:

Atlanta, Boston, Dallas, Guadalajara, Houston, Kansas City, Los Angeles, Mexico City, Miami, Monterrey, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco, Seattle, Toronto ve Vancouver.

2026 DÜNYA KUPASI FİNALİ NEREDE?

FIFA yetkilileri, 16 şehirden hangilerinin grup maçlarına, hangilerinin eleme maçlarına ev sahipliği yapacağına daha sonra karar verecek.

2026 Dünya Kupası, 48 takımın yer aldığı ilk organizasyon olacak ve ilk kez üç ülkede maçlar oynanacak.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası finalinin ne zaman ve nerede yapılacağı sorulduğunda, “Karar vermek için acele edeceğiz” dedi.

ABD en son 1994’te FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmıştı. Meksika’da 1970 ve 1986’da Dünya Kupası düzenlenmişti. Kanada ise 2015’te FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın ev sahibi olmuştu.