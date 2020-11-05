Dünya Ekonomik Forumu’na göre, 2025 yılına kadar yapay zeka bağlantılı olarak 26 ülkede 85 milyon iş yok olurken, 97 milyon yeni iş yaratılacak.
AA muhabirinin Dünya Ekonomik Forumu’nun internet sitesinde yayımlanan “Don’t fear AI. It will lead to long-term job growth (Yapay zekadan korkma. Yapay zeka uzun vadeli iş büyümesi sağlayacak)” başlıklı makaleden derlediği bilgilere göre, 2025 yılına kadar yapay zeka bağlantılı olarak 26 ülkede 85 milyon iş yok olacak. Buna karşın 97 milyon yeni iş yaratılması bekleniyor.
İşte Dünya Ekonomik Forumu’na göre 2025’e kadar yükselmesi beklenen ve kaybolma riski taşıyan meslekler:
2025 yılına kadar yükselecek meslek grupları sıralamasında zirvede veri analistleri bulunuyor. Veri analistlerini, sırasıyla bu meslekler takip ediyor:
Yapay zeka ve makine öğrenmesi uzmanları
Büyük veri uzmanları
Dijital pazarlama ve strateji uzmanları
Süreç otomasyon uzmanları
İş geliştirme profesyonelleri
Dijital dönüşüm uzmanları
Bilgi güvenlik uzmanları
Yazılım ve uygulama geliştiriciler
Nesnelerin interneti uzmanları
2025 yılına kadar iş sayısında düşüş olacak ilk 10 meslek grubu ise şöyle sıralandı:
Veri girişi görevlileri
İdari ve yürütme sekreterleri
Defter tutma görevlileri
Muhasebeciler ve denetçiler
Fabrika işçileri
Ticari hizmetler
Müşteri bilgilendirme ve müşteri hizmetleri çalışanları
Genel ve operasyon müdürleri
Mekanik ve makine tamircileri
Malzeme kaydı ve stok tutma memurları
Yapay zekanın, daha çok veri girişi ve fabrika işçiliği gibi tekrar eden ve tehlikeli işlerin yerini alacağı öngörülürken, insanların daha değerli işlere odaklanmasını sağlayarak iş yapış biçimlerini de değiştireceği belirtiliyor.
Makalede PwC’nin “Global Artificial Intelligence Study (Küresel Yapay Zeka Çalışması)” raporuna değinilerek 2030’a kadar yapay zekanın GSYH’ye yüzde 26 ile 15,7 trilyon dolarlık katkı sağlaması bekleniyor.
PwC’nin “Will Robots Really Steal Our Jobs? (Robotlar Gerçekten Mesleklerimizi Çalacak mı?)raporuna da yer verilen makalede, birkaç yıl içinde işlerin yüzde 3’ünün yapay zeka tarafından otomatikleştirileceği, 2030’lara kadar da işlerin yüzde 30’unun ve düşük ücretli işçilerin yüzde 44’ünün tehlike altında olacağı belirtiliyor.
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