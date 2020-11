Dünya Ekonomik Forumu’na göre, 2025 yılına kadar yapay zeka bağlantılı olarak 26 ülkede 85 milyon iş yok olurken, 97 milyon yeni iş yaratılacak.

AA muhabirinin Dünya Ekonomik Forumu'nun internet sitesinde yayımlanan "Don't fear AI. It will lead to long-term job growth (Yapay zekadan korkma. Yapay zeka uzun vadeli iş büyümesi sağlayacak)" başlıklı makaleden derlediği bilgilere göre,

İşte Dünya Ekonomik Forumu’na göre 2025’e kadar yükselmesi beklenen ve kaybolma riski taşıyan meslekler:

