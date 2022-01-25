ABD yönetimi, Ukrayna işgali durumunda uygulanacak yaptırımlara karşılık Rusya’nın doğal gazı kesmesi halinde Avrupa’nın ihtiyacının karşılanması için Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki doğal gaz üreticileri ile görüştüklerini belirtti.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyinden ve Dışişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkililer, Ukrayna-Rusya krizine ilişkin gazetecileri telekonferans görüşmesiyle bilgilendirdi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda ağır ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını belirten yetkili, “Tekrar etmek gerekirse, 2014’te gündeme gelmeyen çapta büyük sonuçları olan yaptırımlar uygulamaya hazırız. Bu da duruma göre hareket etme döneminin sona geldiğini ve en üst perdeden yaptırım uygulayacağımız anlamına geliyor.” ifadesini kullandı.

– Rusya’ya ihracat kontrolü gelebilir